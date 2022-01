Vierte Impfung? „Zurzeit nicht notwendig“

Wenn eine Person bereits 3 Impfung gegen das Coronavirus erhalten hat, dann sei sie sehr gut geschützt und könne – falls sie sich trotzdem infiziert – mit einem milden Verlauf rechnen. Dies betont Mauro Pistello, Direktor der Abteilung für Virologie des Universitätskrankenhauses von Pisa, laut Nachrichtenagentur Adnkronos.Außerdem könne ein wiederholter Stimulus des Immunsystems in zu kurzer Zeit kontraproduktiv sein.Sehr wohl sei eine 4. Impfung aber bei besonders gefährdeten Personen zu empfehlen, also bei Personen mit einem schwachen Immunsystem. „Aber nur auf Anweisung des Arztes“, so Pistello.

