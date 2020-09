Vintl: Walter Huber im Amt bestätigt

Der SVP-Bürgermeister war 2010 in das Amt gewählt worden, er war bei den Wahlen am Sonntag und Montag der einzige Bürgermeister-Kandidat für Vintl.2739 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag zu den Urnen gerufen worden, 64 Prozent machten von diesem Recht Gebrauch.Sie konnten zwischen 37 Kandidatinnen und Kandidaten aus 2 Listen wählen, der SVP und der Liste „Unabhängig“.12 Sitze des Gemeinderats gingen bei den Wahlen 2015 an die SVP, 6 an die Liste „Unabhängig“.

