Vjosa Osmani neue Staatspräsidentin des Kosovo

Vjosa Osmani ist die neue Staatspräsidentin des Kosovo. Die 38-Jährige wurde am Sonntag vom Parlament in Pristina auf Vorschlag der Regierungspartei Vetevendosje des Ministerpräsidenten Albin Kurti zum Staatsoberhaupt gewählt. Sie erhielt 71 Stimmen und damit die Mehrheit in der Volksvertretung mit 120 Sitzen.