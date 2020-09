Vöran: Thomas Egger klar bestätigt

Der SVP-Bürgermeister war 2010 in das Amt gewählt worden, er war bei den Wahlen am Sonntag und Montag der einzige Bürgermeister-Kandidat für Vöran.785 Wahlberechtigte waren aufgerufen, an den Wahlen teilzunehmen, 74,52 Prozent folgten dem Ruf, womit das notwendige Quorum erreicht wurde. Sie konnten zwischen 17 Kandidatinnen und Kandidaten der SVP wählen.Auch in den vergangenen 5 Jahren stellte die SVP alle 12 Gemeinderäte in Vöran.

