„Volksbefragung wird verschoben“

Eine landesweit geplante Volksbefragung zum Thema Bürgerbeteiligung wird verschoben. Dies hat die Südtiroler Landesregierung am Dienstag beschlossen.„Es würde zu Menschenansammlungen kommen und das wäre in der derzeitigen Situation, mitten in der Pandemie, nicht angebracht“, sagte Kompatscher.Daher wurde ein Aufschub von 60 Tagen beschlossen und gegebenenfalls wird der Aufschub der Volksbefragung um weitere 60 Tage verlängert.

sor