Vollversammlung soll Guterres' zweite Amtszeit als UN-Chef bestätigen

Die nächste Amtsperiode des UN-Chefs startet am 1. Jänner 2022 und dauert bis Ende 2026.Guterres ist der neunte Generalsekretär und führt die Welt-Organisation seit 2017. Als eine der größten künftigen Herausforderungen für Guterres' gilt neben zahlreichen regionalen Konflikten – unter anderem in Syrien, Libyen, dem Jemen oder Myanmar – der Kampf gegen die Klimakrise.Auch die wirtschaftlichen und sozialen Turbulenzen durch die Corona-Pandemie dürften noch länger eine Rolle spielen.Der frühere sozialistische Premier Portugals gilt als scharfsinniger Politiker, aber als vorsichtiger – Kritiker sagen: zaghafter Vermittler in internationalen Konflikten.Dort gelangen ihm auch angesichts der schwierigen globalen Machtverhältnisse in den Jahren unter US-Präsident Donald Trump selten größere Erfolge.

apa/afp