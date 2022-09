Vom Spitzensport in die Politik

Sie gilt als eine der besten Fechterinnen aller Zeiten und war seit dem Vorjahr Staatssekretärin für Sport in der Regierung von Mario Draghi: Valentina Vezzali (48) bewirbt sich als Listenführerin von „Forza Italia“ um einen von 3 Sitzen in der Kammer, die in der Region Trentino-Südtirol per Verhältniswahlrecht vergeben werden.