Vom Staubsaugervertreter zum Spitzenpolitiker: Berlusconi wird 85

Trotz Justiz- und Gesundheitsproblemen ist Berlusconi immer noch ein Fixstern am Firmament der italienischen Politik. Obwohl sich seine liberal-konservative Partei Forza Italia seit Jahren auf Talfahrt befindet und es laut Umfragen nur noch auf acht Prozent schafft, ist der Medientycoon der unbestrittene Chef der Gruppierung, die er 1994 gegründet hat. Einen glaubwürdigen Nachfolger für die Führung der Partei hat Berlusconi trotz mehrerer Versuche immer noch nicht gefunden.Der gebürtige Mailänder und EU-Parlamentarier will trotz seines Alters von Pensionierung nichts wissen. Obwohl er mit Herzbeschwerden und Nachwirkungen seiner Covid-Erkankung im vergangenen Jahr zu kämpfen hat, will er sich nicht aus der Politik verabschieden und träumt sogar davon, im kommenden Februar anstelle von Präsident Sergio Mattarella nach Ablauf dessen siebenjähriger Amtszeit ins Präsidentenamt einzuziehen. „Das wäre die Krönung seiner politischen Laufbahn“, meinen seine Vertrauten. Auch der Verbündete Lega-Chef Matteo Salvini unterstützt Berlusconis Kandidatur für das Amt des Präsidenten.Der 1936 in Mailand als Sohn eines Bankangestellten geborene Berlusconi begann seine Laufbahn als Staubsaugervertreter und Conferencier auf Kreuzfahrtschiffen. Mit 25 Jahren hatte er den Doktortitel der Rechtswissenschaften der Universität Mailand in der Tasche und eine Riesenkarriere im Sinn. Im Jahr 1961 stieg er in die Baubranche ein. Er erwarb mit teils undurchsichtigen Bankkrediten in der Peripherie der expandierenden lombardischen Wirtschaftsmetropole Grundstücke, auf denen er Wohnsiedlungen errichtete. In den folgenden Jahren ließ er ganze Stadtviertel errichten.Parallel dazu wurde Berlusconi in den 70er-Jahren in der Medienbranche aktiv. 1977 begann der „Cavaliere“ – wie er sich als Träger des Verdienstordens „Ritter der Arbeit“ nennen lässt – seine Karriere im Mediengeschäft. Nach und nach baute er sich ein Netz von privaten TV-Sendern auf, das bald mit Abstand zum größten seiner Art in Europa wurde. Dass er dabei von oft zwielichtigen Freundschaften in Politik und Finanzwelt profitiert habe, wirft man ihm immer wieder vor. In den 80er-Jahren stieg der Unternehmer auch ins Fußballgeschäft ein. Er erwarb den krisengeschüttelten Fußballklub AC Milan, den er in wenigen Jahren zu einer der stärksten europäischen Mannschaften machte.Im Herbst 1993 begann der TV-Magnat schließlich seine politische Karriere. Er verzichtete darauf, sich persönlich um seine Holding Fininvest zu kümmern, deren Eigentümer er aber blieb, und gründete die konservative Partei Forza Italia. Der Begriff stammt – bei Berlusconi kaum anders zu erwarten – aus dem Fußballjargon und bedeutet sinngemäß „Hoppauf Italien“. 1994 gewann er die Parlaments-und Europawahlen an der Spitze einer Mitte-Rechts-Allianz. Zwischen 1994 und 2011 führte Berlusconi vier Regierungen. Als einzigem Premier in der republikanischen Geschichte des politisch instabilen Italiens ist es ihm gelungen, eine ganze fünfjährige Legislaturperiode im Amt zu bleiben.Justizfragen überschatteten Berlusconis politische Karriere seit seinem Einstieg in die Politik. 2013 wurde er wegen Steuerbetrugs zu vier Jahren Haft verurteilt. Daraufhin musste er aus dem Parlament ausscheiden. Die Strafe wurde wegen einer Amnestie auf ein Jahr reduziert. Aufgrund seines hohen Alters leistete Berlusconi zehn Monate Sozialdienst in einem Altersheim als alternative Strafe zur Haft. Am Ende eines langwierigen Verfahrens wurde der TV-Tycoon im vergangenen Jahr in letzter Instanz von den Vorwürfen der Begünstigung von Prostitution Minderjähriger und des Amtsmissbrauchs freigesprochen. Allerdings erhärtete sich später der Verdacht, dass er dem marokkanischen Callgirl Ruby ein Schweigegeld in Höhe von sieben Millionen Euro und Zeugen für ihr Schweigen Millionen gezahlt haben soll. Wegen des Verdachts der Zeugenbestechung laufen noch zwei Verfahren gegen Berlusconi in Mailand und Siena.Seinen runden Geburtstag feiert Berlusconi, der öfters auch in Südtirol urlaubte , in gedämpfter Atmosphäre im Kreise seiner Großfamilie. In seiner Luxusresidenz unweit von Mailand versammeln sich seine fünf Kinder und 13 Enkelkinder um ihn, sowie die 30-jährige Freundin und Forza Italia-Parlamentarierin Marta Fascina, die den TV-Patriarchen fürsorglich betreut. Sie ist die neue Frau an Berlusconis Seite, nachdem sich der zwei Mal geschiedene Industriekapitän im vergangenen Jahr von seiner langjährigen Lebensgefährtin Francesca Pascale trennte.

apa/stol