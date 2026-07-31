„Ein Zebrastreifen ist kein Freibrief. Wer die Fahrbahn überqueren möchte, sollte sich immer vergewissern, dass herannahende Fahrzeuge tatsächlich anhalten und der Lenker die Situation erkannt hat. Ein kurzer Blick nach links und rechts sowie - wenn möglich - Blickkontakt mit dem Autofahrer schaffen zusätzliche Sicherheit“, betont Otto von Dellemann.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1342095_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch wenn Fußgänger am Schutzweg Vorrang haben, ersetze dieses Recht niemals die eigene Aufmerksamkeit. Gerade im Alltag, wenn Wege vertraut erscheinen, sei besondere Vorsicht gefragt. Gleichzeitig stünden auch die Fahrzeuglenker in der Pflicht. Sie sollten sich Zebrastreifen mit besonderer Aufmerksamkeit nähern, ihre Geschwindigkeit anpassen und Fußgängern ein sicheres Überqueren ermöglichen.<BR \/><BR \/>„Verkehrssicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung. Erfahrung und Umsicht helfen, Risiken zu vermeiden - doch nur wenn alle Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen, kommen wir sicher ans Ziel. Ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit kann Leben retten“, so Otto von Dellemann.