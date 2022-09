Von der Leyen: „Die Demokratie braucht jeden“

„Die Demokratie braucht jeden, sie ist eine ständige Arbeit, sie ist nie sicher“, sagte sie laut italienischen Medien am Donnerstagabend in Princeton.In Bezug auf die Maßnahmen, die Europa zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit zur Verfügung stehen, verwies die EU-Kommissionspräsidentin auf Polen und Ungarn, wo es Probleme mit der Unabhängigkeit der Justiz und mit Korruption gegeben habe. „Mein Ansatz ist, dass wir mit jeder demokratischen Regierung zusammenarbeiten, die bereit ist, mit uns zu arbeiten“, erklärte von der Leyen.„Es ist interessant zu sehen, wie dynamisch die Arbeit des Europäischen Rates ist (...). Ich weiß, dass wir manchmal langsam sind und viel reden, aber das ist ja auch das Schöne an der Demokratie. Wir werden also sehen, wie diese Wahlen verlaufen, denn auch das Volk, dem gegenüber die Regierungen rechenschaftspflichtig sind, spielt eine wichtige Rolle“, sagte die EU-Kommissionschefin.Umfragen zufolge könnte die Rechtsaußenpartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens – FdI) bei der Wahl am Sonntag stärkste Partei werden. Gemeinsam mit der verbündeten rechtspopulistischen Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und der konservativen Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi könnte die Partei eine Regierungsmehrheit erreichen.