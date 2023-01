Von der Leyen hat mit Meloni in Rom gesprochen

Neuer Kurs in Sachen Einwanderung bereitet Sorgen

„Es war mir eine Freude, Giorgia Meloni heute in Rom zu treffen. Im Vorfeld der nächsten Tagung des Europäischen Rates haben wir erörtert, wie wir vorgehen können: Weitere Unterstützung für die Ukraine; Gewährleistung sicherer und erschwinglicher Energie; Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie; Fortschritte beim Migrationspakt. Wir haben auch über die Umsetzung des Wiederaufbauplans in Italien gesprochen“, berichtete von der Leyen anschließend auf Twitter, ohne weiter ins Detail zu gehen.Italien wartet darauf, dass die EU-Kommission Roms Antrag für die Finanzierung der dritten Tranche des Wiederaufbauplans bewertet. 200 Milliarden Euro hat die EU Italien für Projekte genehmigt, die bis 2026 umgesetzt werden sollen. Meloni forderte eine Überarbeitung des Plans angesichts der durch den Krieg in der Ukraine veränderten Lage und der hohen Inflation.Auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Februar wird das heiße Thema Migration auf dem Tisch liegen. Ziel Italiens ist es, einen umfassenden Plan für Rückführungen von Migranten und eine engere Kooperation mit den Herkunftsländern zu schaffen.Von der Leyen beobachtet besorgt den neuen Kurs Melonis in Sachen Einwanderung nach der Verabschiedung eines Dekrets mit Verhaltensregeln für die bei Rettungsaktionen im Mittelmeer engagierten NGOs. „Es ist nicht Aufgabe der EU, sich mit dem Inhalt dieses Dekrets zu befassen. Unabhängig davon, müssen die Mitgliedsstaaten das Völkerrecht und das Seerecht respektieren“, betonte die Sprecherin der EU-Kommission, Anitta Hipper, vergangene Woche.„Die Rettung von Menschenleben auf See ist eine moralische und rechtliche Verpflichtung“, fügte Hipper hinzu. NGOs hatten zuletzt gegen das von der Regierung Meloni verabschiedete Dekret protestiert.Die italienische Regierung hat Ende Dezember ein Dekret verabschiedet, mit dem die Landung von Rettungsschiffen in Süditalien erschwert werden soll. Das Kabinett will systematische Rettungsaktionen seitens der NGO-Schiffe, die Migranten nach Italien bringen, einschränken.Gerettete Flüchtlinge sollen laut Medienberichten an Bord der Rettungsschiffe ihren Asylantrag einreichen, der von dem Flaggenstaat des Schiffes übernommen werden soll. NGO-Schiffe, die Rettungseinsätze durchführen, müssen „die Anforderungen an die technisch-nautische Eignung für eine sichere Navigation erfüllen“, heißt es im Einwanderungsdekret.