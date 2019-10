Warten auf neuen französischen Kommissionskandidaten

Es sei ein „gutes und konstruktives Gespräch“ in „sehr guter Atmosphäre“ gewesen, betonte der Sprecher. Die französische Kandidatin Sylvie Goulard war am Donnerstag vom Europaparlament abgelehnt worden war. Macron gab daraufhin von der Leyen die Schuld. Goulard waren unter anderem Ermittlungen in einer Finanzaffäre zum Verhängnis geworden. Neben Frankreich müssen auch Ungarn und Rumänien neue Namen vorschlagen. Ein pünktlicher Start der EU-Kommission am 1. November wird deshalb immer unwahrscheinlicher.



apa