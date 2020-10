Von der Leyen: Weihnachten wird wegen Corona anders

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Bürger wegen der Corona-Krise auf ungewöhnliche Weihnachtstage eingestimmt. „Ich denke, dass Weihnachten in diesem Jahr ein anderes Weihnachten sein wird“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Brüssel. Vieles werde vom Verhalten des Einzelnen, aber auch vom nationalen und europäischen Vorgehen abhängen. „Aber es wird ein anderes Weihnachten sein.“