Von der Leyen will eigene Quellen anzapfen

Befragt zur Verhandlungsposition der Nettozahler, die das nächste EU-Mehrjahresbudget von 2021 bis 2027 bei 1 Prozent begrenzen wollen, sagte von der Leyen: „Das ist die Ausgangsposition der Verhandlungen, die ich sehr ernst nehme.“





Es gebe aber eine sehr gute und ehrgeizige strategische Agenda des EU-Rates, in der die EU-Staaten die künftigen Aufgaben der Union festgelegt hätten. Diese Agenda überlappe mit jener für ihre EU-Kommission. „Wenn wir das alles machen wollen“, so von der Leyen, „müssen wir uns in die Augen sehen“ und auch über die Finanzierung reden.Die finnische EU-Ratspräsidentschaft hat zuletzt einen ersten Kompromissvorschlag vorgelegt, wonach die Staaten 1,07 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens zum Gemeinschaftshaushalt beitragen sollen. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, das EU-Haushaltsvolumen von 2021 an auf 1,11 Prozent des Bruttonationaleinkommens festzulegen. Österreich, Deutschland und die Niederlande wollen maximal 1,0 Prozent ausgeben, das Europaparlament fordert 1,3 Prozent.

apa