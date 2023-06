Von großen Versprechen und kleinen Zweifeln

„ Es ist interessant zu beobachten, wie sich unsere Volksvertreter plötzlich im politischen Aktionismus gegenseitig überbieten. ” — Klaus Innerhofer

[email protected]

Ist es Ihnen auch aufgefallen? Es vergeht neuerdings kein Wald- und Wiesenfest, das nicht durch die Anwesenheit eines Landespolitikers geadelt worden wäre.„Willst du was gelten, mach dich selten“ – das war gestern. So viel physische Präsenz ist schon beeindruckend, zumal die Damen und Herren Politiker bei ihren Auftritten allerhand Versprechungen im Köcher haben.Jetzt scheint sich sogar beim Thema Wolf etwas zu bewegen, obwohl man dort jahrelang keinen Zentimeter weitergekommen ist. Und in Sachen Lohnerhöhungen für alle wird ein angestaubtes Projekt aus der Schublade geholt, das bisher kaum Beachtung fand.Nun muss ich nicht den alten Bismarck-Spruch zitieren, wonach nie so viel gelogen wird wie nach der Jagd, im Krieg und vor Wahlen. Aber ob all diese Ankündigungen und Versprechungen auch umgesetzt werden? Wir werden sehen.Jedenfalls ist es interessant zu beobachten, wie sich unsere Volksvertreter plötzlich im politischen Aktionismus gegenseitig überbieten. Ach, wären doch jedes Jahr Landtagswahlen ...