Manchmal lässt sich bereits aus der Zusammensetzung einer Arbeitsgruppe ablesen, in welche Richtung es gehen soll. <BR \/><BR \/>Laut SVP-Sprecher Harald Stauder sei Landesrat Luis Walcher dabei, diese zusammenzusetzen. Die SVP vertrete dort neben Walcher „idealerweise“ Sepp Noggler. Von ihm stammt der im Dezember genehmigte Antrag, die Strafen für jene, die ihre Vierbeiner nicht getestet haben, ohne Frist auszusetzen. Ein Freund des DNA-Registers war Noggler nie. Dass auch Landtagspräsident Schuler als Vater des umstrittenen Registers in die Arbeitsgruppe soll, hört man nicht.<h3>\r\nAuch Colli kontaktiert <\/h3>In der Opposition hält sich die Begeisterung in Grenzen. „Gott bewahre“, entschlüpft Paul Köllensperger (Team K). Die Grünen warten noch auf eine (eventuelle) Einladung. Andreas Colli wurde bereits kontaktiert. „Ich habe mir aber Bedenkzeit ausgebeten, weil ich wissen will, wie die Gruppe zusammengesetzt ist.“ Auch Colli ist kein Freund des DNA-Registers und will es abschaffen.