Von Mafia-Killer angeschossen: 6-jähriges Mädchen beim Papst

Papst Franziskus hat ein junges Mädchen empfangen, das 2019 von einem Mafia-Killer angeschossen worden war. Wie das Portal „Vatican News“ laut Kathpress am Mittwoch berichtet, fand die Begegnung bereits am Montag in privatem Rahmen statt. Neben den Eltern der 6-jährigen Noemi Staiano war demnach auch Neapels Erzbischof Domenico Battaglia dabei.