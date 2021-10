Vor UN-Klimakonferenz: Queen ruft Politiker zum Handeln auf

„Das schottische Parlament spielt wie alle Parlamente eine Schlüsselrolle, um eine bessere und gesündere Zukunft zu schaffen und mit den Menschen in Austausch zu treten, die sie repräsentieren – vor allem mit unseren jungen Menschen“, sagte das britische Staatsoberhaupt bei der feierlichen Eröffnung einer neuen Sitzungsperiode im schottischen Parlament in Edinburgh am Samstag.Großbritannien ist Gastgeber der UN-Klimakonferenz COP26 vom 1. bis 12. November in Glasgow, bei der auch die Queen erwartet wird. „Die Augen der Welt werden auf das Vereinigte Königreich – und Schottland im Besonderen gerichtet sein – wenn Staatenlenker zusammen kommen, um die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen“, sagte die Königin weiter.

dpa