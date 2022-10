(Vorerst) keine Strafe für Ungeimpfte – Ärzte für Maskenpflicht

„ Die Covid-19-Pandemie ist noch nicht vorbei, auch wenn der Druck in den Krankenhäusern derzeit unter Kontrolle ist. ” — Filippo Anelli, Präsident der italienischen Ärztekammer

Bereits seit einigen Tagen wurde darüber spekuliert, dass die Strafen für Ungeimpfte ausgesetzt werden sollen (STOL hat am Freitag darüber berichtet). Nun ist es fix: Mit einer Änderung des „Decreto Aiuti Ter“ wird die Geldstrafe in Höhe von 100 Euro für jene Über-50-Jährigen bis 30. Juni 2023 ausgesetzt, die ihrer Verpflichtung zur Covid-Impfung nicht nachgekommen sind.Unterdessen sprechen sich die Krankenhausärzte gegen die Abschaffung der Maskenpflicht in Krankenhäusern aus: „Die Covid-19-Pandemie ist noch nicht vorbei, auch wenn der Druck in den Krankenhäusern derzeit unter Kontrolle ist“, betont Filippo Anelli, Präsident der italienischen Ärztekammer.Aus diesem Grund wäre die Abschaffung der Maskenpflicht in Krankenhäusern, ein Risiko, das man nicht eingehen können, da gerade in Krankenhäusern die schwächsten und am meisten gefährdeten Personen anzutreffen sind, so Anelli laut Nachrichtenagentur Ansa.