Die konservative Volkspartei PP und die rechtspopulistische Vox erreichen demnach eine Mehrheit im 350 Sitze zählenden Madrider Parlament. Der sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez hofft seinerseits, gemeinsam mit dem linken Parteienbündnis Frente Amplio eine Mehrheit zu erreichen. Insgesamt sind rund 39 Millionen Spanier zu den Urnen gerufen.<BR \/><BR \/>Frente Amplio gilt als Nachfolgebündnis von Sumar. Das bisherige Linksbündnis bildete mit Sánchez eine Minderheitsregierung, welche von sechs Regionalparteien unterstützt wurde. Die weit links stehende Partei Podemos, die 2023 ebenfalls Sumar angehörte, das Bündnis aber Ende des Jahres verließ, tritt dieses Mal hauptsächlich getrennt von Frente Amplio an. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes standen Wohnungsnot, illegale Migration und Korruptionsvorwürfe im Umfeld des seit acht Jahren regierenden Sánchez.