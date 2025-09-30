„Wir waren in Europa Vorreiter im Kampf gegen gefälschte Online-Bewertungen – ein offensichtlich abscheuliches Phänomen, das allen schadet: Den Touristen, den Unternehmen und den Arbeitnehmern“, sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gestern beim Global Summit des WTTC, einem internationalen Tourismusforum.<BR \/><BR \/>Wer eine Online-Bewertung schreibt, muss künftig klar identifizierbar sein. Nur Verbraucher, die ihre Identität und die tatsächliche Nutzung einer Dienstleistung oder eines Produkts nachweisen, können eine Bewertung abgeben, geht aus einem Beschluss der Regierung in Rom hervor. <BR \/><BR \/>Die bewerteten Einrichtungen haben das Recht, auf die Rezensionen zu antworten und die Löschung derjenigen zu verlangen, die falsch, irreführend, unwahr und übertrieben, älter als zwei Jahre sind, oder sich auf veränderte Situationen beziehen.