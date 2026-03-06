Dem „Ländle“ steht ein spannender Wahlsonntag bevor. In Baden-Württemberg, dem drittgrößten Bundesland Deutschlands, wird ein neuer Landtag gewählt und damit indirekt auch der Ministerpräsident. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Insgesamt sind rund 7,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger an die Wahlurnen gerufen.<h3>\r\nZwei Favoriten für Kretschmanns Erbe<\/h3>In den vergangenen Jahren war die Politik im Südwesten von Kontinuität geprägt. Seit einem Jahrzehnt regieren Grüne und CDU gemeinsam; Winfried Kretschmann (Grüne) bekleidet sogar seit 15 Jahren das Amt des Ministerpräsidenten. Doch nun geht der beliebte Landesvater mit 77 Jahren in den Ruhestand. Das macht diese Wahl historisch.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285176_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Kampf um seine Nachfolge zeichnet sich ein Duell der Generationen ab. Die Grünen schicken den erfahrenen Cem Özdemir, ehemaliger Landwirtschaftsminister in der Ampel-Koalition, ins Rennen. Die CDU kandidiert mit ihrem 37-jährigen Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel.<BR \/><BR \/>Kaum Chancen werden den restlichen Kandidaten der anderen Parteien eingeräumt: Für die SPD ist Andreas Stoch Spitzenkandidat, für die AfD Markus Frohnmaier und für die FDP Hans-Ulrich Rülke.<BR \/><BR \/>Da das einst wirtschaftsstarke Baden-Württemberg zuletzt schwächelte, setzen sowohl Özdemir als auch Hagel im Wahlkampf massiv auf Wirtschaftsthemen. Beide fordern verstärkte Investitionen in Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und Medizintechnik, um den Industriestandort wieder auf Kurs zu bringen.<h3>\r\nUmfragen: Grüne und CDU gleichauf<\/h3>Vieles deutet derzeit auf eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition hin, da beide Parteien in den Umfragen deutlich führen. Die spannende Frage bleibt jedoch: Wer stellt künftig den Ministerpräsidenten und wer muss sich mit der Rolle des Juniorpartners begnügen?<BR \/><BR \/>Während die CDU monatelang klar führte, hat sich der Abstand zuletzt massiv verringert. Laut aktuellem ZDF-Politbaromete liegen CDU und Grüne mit jeweils 28 Prozent gleichauf. Dahinter folgt die AfD mit 18 Prozent, während die SPD bei 8 Prozent stagniert. FDP und Linke müssen mit jeweils 5,5 Prozent um den Einzug in den Landtag bangen.<BR \/><BR \/>Die Wahl im drittgrößten Bundesland (11,3 Millionen Einwohner) ist jedoch mehr als nur eine Personalentscheidung nach der Ära Kretschmann. Sie gilt auch als wichtiger Stimmungstest für die Bundesregierung in Berlin und die politische Linie von Bundeskanzler Friedrich Merz.