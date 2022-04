Wahl in Frankreich - Macron will Präsident bleiben

Die Wahllokale sind von 8.00 bis - in der Regel - 19.00 Uhr geöffnet, in einigen Großstädten sind verlängerte Öffnungszeiten bis 20.00 Uhr möglich. Erste aussagekräftige Ergebnisse werden in den darauffolgenden Abendstunden erwartet. Die Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Bewerbern findet zwei Wochen später, am 24. April statt.