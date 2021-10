Wahlen in fast 1200 Gemeinden Italiens

Seit 7 Uhr sind am Sonntag die Wahllokale in 1192 italienischen Gemeinden geöffnet. 12 Millionen Wahlberechtigte stimmen am heutigen Sonntag und am Montag bei den Kommunalwahlen über Bürgermeister und Gemeinderäte ab.