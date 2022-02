Wahlen in Nord- und Osttirol: Bundesparteien zufrieden

Die Volkspartei hatte in manchen Gemeinden saftige Verluste einzustecken, legte mancherorts aber auch deutlich zu und blieb in vielen Gemeinden auch ziemlich stabil – wie das bei Kommunalwahlen häufig der Fall ist. Ein Gesamtergebnis wird in Tirol nicht berechnet. ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner sprach von „hervorragenden Wahlergebnissen“, die Volkspartei stehe einmal mehr als Bürgermeisterpartei fest.Die FPÖ, die in einigen größeren Gemeinden deutlich zweistellig, in manchen aber auch weniger Stimmenanteil verlor, erachtete die „positiven Ergebnisse im ländlichen Raum“ als gutes Zeichen. Generalsekretär Michael Schnedlitz unterstrich in einer Aussendung, dass eine Gemeinderatswahl „eine Persönlichkeitswahl schlechthin“ sei. Dort wo man nicht so gut abgeschnitten habe, gelte es jetzt die Lage zu analysieren und neue Schritte für die Zukunft zu setzen.„Emotional“ war der Wahlsonntag für NEOS: Sie konnten sich über die „Sensation“ freuen, dass Birgit Obermüller in Kufstein in der Stichwahl steht – und „großartig“ ist laut Generalsekretär Douglas Hoyos, dass Johannes Augustin in Telfs knapp 20 Prozent schaffte. Aber es schmerze natürlich, dass Markus Moser – der österreichweit erste pinke Bürgermeister – die Wahl in Mils bei Imst „denkbar knapp“ verloren habe.Für „unaufhaltsam“ hält sich die Corona-impf- und maßnahmenkritische Partei MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte) nach den Wahlen. „Das war auch ein deutliches Votum gegen den rückgratlosen Corona-Kurs von Landeshauptmann Günther Platter. Wir freuen uns jedenfalls schon auf die Landtagswahlen im Bundesland Tirol“, verwies Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler.

apa