Aufnahmen der Nachrichtenagentur AFP aus Al-Bireh im Westjordanland und Deir el-Balah im Gazastreifen zeigten Helfer in Wahllokalen und Einwohner, die zu den Urnen gingen. Die Kandidaten der meisten Wahllisten stehen der säkular-nationalistischen Fatah-Partei des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas nahe oder sind unabhängig. Die im Gazastreifen regierende und mit der Fatah im Westjordanland rivalisierende radikalislamische Hamas hat keine Wahllisten aufgestellt.<BR \/><BR \/>In vielen Städten im Westjordanland, darunter Nablus und Ramallah - dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde -, wurde nur eine einzige Liste eingereicht.<BR \/><BR \/>Die Wahllokale im Westjordanland schließen um 19.00 Uhr, im Gazastreifen um 17.00 Uhr. Dies soll eine Auszählung der Stimmen noch bei Tageslicht in dem vom Krieg zerstörten und von Stromausfällen betroffenen Gazastreifen ermöglichen, wie die Wahlkommission AFP mitteilte.<BR \/><BR \/>„Die Wahlen am Samstag stellen für die Palästinenser eine wichtige Gelegenheit dar, ihre demokratischen Rechte in einer außergewöhnlich schwierigen Zeit auszuüben“, sagte der UNO-Koordinator Ramiz Alakbarov laut einer Erklärung im Vorfeld der Wahlen. Die Wahlkommission habe einen „glaubwürdigen Wahlprozess“ organisiert, betonte er.<BR \/><BR \/>Mahmoud Badr, ein Geschäftsmann aus der Stadt Tulkarem im Norden des Westjordanlandes, erklärte, er werde wählen gehen, obwohl er kaum Hoffnungen auf eine Veränderung habe. „Ob die Kandidaten nun unabhängig oder an eine Partei gebunden sind, spielt keine Rolle und wird keine Auswirkungen für die Stadt haben“, sagte er. „Es ist die (israelische) Besatzungsmacht, die in Tulkarem regiert“, fügte er hinzu. Die Wahlen seien „eine Show für die internationalen Medien“. In Tulkarem gibt es zwei Flüchtlingslager, die seit über einem Jahr unter der Kontrolle der israelischen Armee stehen.<BR \/><BR \/>Im von mehr als 20 Jahren von der Hamas kontrollierten Gazastreifen ist es die erste Wahl seit der Parlamentswahl im Jahr 2006, aus welcher die radikalislamische Gruppe als Sieger hervorgegangen war.<BR \/><BR \/>Die Palästinensische Autonomiebehörde halte im Gazastreifen Wahlen zunächst nur in Deir el-Balah „als Experiment“ ab, „um den eigenen Erfolg oder Misserfolg zu testen, da es keine Meinungsumfragen aus der Zeit nach dem Krieg gibt“, sagte Jamal al-Fadi, Politikwissenschaftler an der Al-Ashar-Universität in Kairo AFP.