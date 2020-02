Wahlen: YouTube löscht künftig manipulierte Videos

Das Google-Tochterunternehmen YouTube will künftig manipulierte Videos im Zusammenhang mit Wahlen löschen. Ziel sei es, eine „zuverlässigere“ Nachrichtenquelle zu sein und einen „gesunden politischen Diskurs“ zu fördern, teilte der Online-Videodienst am Montag in einem Blogbeitrag mit.