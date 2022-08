Wahlkampf in Italien – Streit zwischen Meloni und Sozialdemokraten

Im Interview mit CNN warnte der Chef des Partito Democratico vor einigen Schwerpunkten im Wahlprogramm von Melonis Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens/FdI), wie Plänen für eine Seeblockade vor den nordafrikanischen Küsten, um die Abfahrt von Migranten zu verhindern. „Patrioten verteidigen Italien immer, während die Linke die Nation zu ihrem eigenen Profit diskreditiert“, erwiderte Meloni laut Medienangaben.Sie beschuldigte Ex-Premier Letta, sein am Donnerstag ausgestrahltes Interview mit CNN zu nutzen, um „Lügen über die FdI“ zu verbreiten, indem er behaupte, dass ein Sieg der Mitte-Rechts-Parteien eine „Katastrophe“ für Italien und Europa wäre.Prompt kam Lettas Reaktion. „Meloni hat mich beschuldigt, Italien zu diskreditieren, weil ich die Pläne ihrer Partei in der EU offengelegt habe“, betonte der Ex-Premier. Er nannte 3 Wahlpläne der FdI, die „für diejenigen, die uns aus dem Ausland betrachten, eine Torheit sind“: Die Verpflichtung für in Italien lebende Ausländer, eine Kaution zu zahlen, eine gegen Migranten gerichtete Seeblockade außerhalb der italienischen Seegrenzen und die Neuverhandlung des mit der EU vereinbarten Wiederaufbauplans.„Wir brauchen ein stärkeres Europa und Italien muss im Zentrum Europas stehen, mit Frankreich, Deutschland, Spanien und den Benelux-Ländern, nicht mit Polen und Ungarn“, sagte Letta. „Die FdI habe in Europa gegen die Richtlinien zum Klimawandel gestimmt, das für Italien so wichtige Konjunkturprogramm nicht unterstützt und war immer gegen jede europäische Einwanderungspolitik und eine stärkere EU-Integration“, fügte der Sozialdemokraten-Chef hinzu.„In Europa sind Melonis Verbündete (die französische Rechtspopulistin) Marine Le Pen und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, die ein schwächeres Europa wollen. Deshalb sind wir der Meinung, dass mit einem Wahlsieg der Rechten ein großes Risiko nicht nur für Italien, sondern auch für Europa verbunden ist“, erklärte Letta.PD und die FdI ringen laut Umfragen mit etwa 24 Prozent um den ersten Platz unter den stärksten Einzelparteien in Italien. Meloni hofft auf den Wahlsieg im Bündnis mit der rechten Lega des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini und der Mitte-Rechts-Partei Forza Italia (FI) des viermaligen Ex-Premiers und Medienmoguls Silvio Berlusconi, die den Umfragen zufolge eine klare Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments erringen könnten.Meloni, die kürzlich in ihrem ersten englischsprachigen Interview mit Fox News sagte, dass sie stolz wäre, Italiens erste Premierministerin zu werden, schickte letzte Woche ein Video an die ausländische Presse, in dem sie in Englisch, Französisch und Spanisch erklärte, dass es in ihrer Partei keine Nostalgie für den Faschismus gebe. Die Position der FdI im westlichen Lager sei „kristallklar“. Sie teile die Werte mit den britischen Konservativen, den amerikanischen Republikanern und dem israelischen Likud.