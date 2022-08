Wahlkampf: Lega warnt vor Gas- und Stromrationierung

Der Vorsitzende von Italiens rechter Lega, Matteo Salvini, hat vor der konkreten Gefahr einer Gas- und Stromrationierung in Italien gewarnt. „Wenn die Energiepreise nicht sinken, wird die nächste Regierung in Italien Strom und Gas rationieren müssen, angefangen bei den Unternehmen“, warnte Salvini am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Neapel.