Wahlkampf: Meloni beschwert sich über „Provokateure“

Die in Umfragen führende Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni beschwerte sich, dass sich bei den letzten Wahlveranstaltungen „Provokateure“ ins Publikum gemischt hätten, um gegen sie zu protestieren. „Das ist eine Schande, ich werde mich bei Innenministerin Luciana Lamorgese beschweren“, sagte Meloni Medien zufolge.Der Innenministerin warf sie vor, nicht genug für die öffentliche Sicherheit zu garantieren. Meloni beklagte „Provokationen“ aus linken Kreisen. „Wir dürfen bei Wahlveranstaltungen nicht auf Provokationen reagieren“, sagte die Chefin der „Fratelli d Italia“ . Auch Lega-Chef Matteo Salvini beklagte Bedrohungen. „Ich werde täglich beleidigt und bedroht. Es tut mir leid, dass jemand von der Linken dieses Klima anheizt“ kritisierte Salvini.Der Präsident der Abgeordnetenkammer Roberto Fico verurteilte die Provokationen. „Ich bin immer solidarisch, wenn es Angriffe auf politische Kräfte gibt. Wenn es Gewalt gibt, in welcher Form auch immer, sollte sie immer bekämpft und verurteilt werden. Wenn sich also jemand beleidigt fühlt oder so etwas passiert ist, haben sie alle meine Solidarität“, sagte Fico.