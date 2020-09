Waidbruck hat eine neue Bürgerliste

Überparteilich und sprachgruppenübergreifend, steht die neue Bürgerliste Waidbruck für Transparenz, Offenheit und Dialog. „Nach 10 Jahren wollen wir einen Neustart in unserer Gemeinde wagen und gemeinsam an einer guten Zukunft für Waidbruck arbeiten“, betont Bürgermeisterkandidat Philipp Kerschbaumer.In ihrem Wahlprogramm hat die Bürgerliste Waidbruck 4 Themenfelder ausgemacht: Bürgerfreundliche Verwaltung, Straße und Verkehr, Bildung, Kultur und Vereine sowie Infrastrukturen und Tarife. Schwerpunkt ist dabei der Bau der BBT-Zulaufstrecke, die an eine Verkehrsentlastung gekoppelt werden soll. Dabei geht es auch um die Sicherheit der Fußgänger im Dorfzentrum.Die Bürgerliste Waidbruck strebt die Zusammenarbeit mit der Südtiroler Volkspartei in Gemeinderat und Gemeindeausschuss an, „denn dort werden die Entscheidungen für die Zukunft unseres Dorfes getroffen“, betont der Listenführer. „Deshalb ist es wichtig, dass Vertreterinnen und Vertreter beider Listen mitdenken und mitarbeiten: Die besten Lösungen entstehen in einer offenen Diskussion mit verschiedenen Meinungen.“Die Bürgerliste Waidbruck besteht aus einem jungen und motivierten Team: 7 der 12 Kandidaten sind unter 30 Jahre alt, 3 sind über 50, 2 sind Frauen und ein Kandidat gehört der italienischen Sprachgruppe an.Neben Bürgermeisterkandidat Philipp Kerschbaumer stellen sich Stefan Gantioler, Felix Goller, Christoph Griesser, Lukas Gröber, Philipp Gröber, Berta Gruber, Alexander Lang, Christian Nössing, Monika Nössing, Patrick Rottensteiner und Pierangelo Sabbadini der Wahl.

stol