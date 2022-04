Wann soll die Landesregierung verkleinert werden?

Am Montagnachmittag hat sich der Parteiausschuss auf Vorschlag der SVP-Parteileitung für eine Verkleinerung der Landesregierung von 9 auf 8 Mitglieder ausgesprochen. Entscheiden müsse schlussendlich aber der Landtag.Doch wann soll dies sein? „Wohl erst nach Ostern“, sagte Kompatscher am Dienstag nach der Sitzung der Landesregierung. Zuerst müsse er nämlich die Regierungsmehrheit damit befasse und dann einen Antrag an den Landtag stellen.Und dann sei es an der Präsidentin des Landtags, Rita Mattei, einen Termin für die Sitzung des Sonder-Landtags festzusetzen.Auf dieser Sitzung braucht es in den ersten beiden Wahlgängen dann die absolute Mehrheit – also 18 Stimmen – für die Verkleinerung der Landesregierung.Kompatscher zeigte sich auf Nachfrage von Journalisten, was er denn tun werde, wenn er in den ersten beiden Wahlgängen keine absolute Mehrheit für die Verkleinerung der Regierung erhalten werde, überzeugt, „die absolute Mehrheit erreichen zu können“.Im dritten Wahlgang würde dann die relative Mehrheit genügen.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier