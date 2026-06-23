<b>von Fabrizio Tassinari<\/b><BR \/><BR \/>In einem kurzen Essay, der vor fast 40 Jahren veröffentlicht wurde, stellte der französische Autor Emmanuel Carrère fest, dass kontrafaktische Geschichte – also fantasievolle Darstellungen dessen, was hätte sein können – von einer tiefsitzenden Abneigung gegen das Unvermeidliche angetrieben wird. Für viele Menschen im 19. Jahrhundert war es beispielsweise schlichtweg unerträglich, dass Napoleon bei Waterloo besiegt und nach St. Helena verbannt wurde. Man müsse sich gegen die Vorstellung auflehnen, dass es nicht anders hätte kommen können, so Carrère.<BR \/><BR \/>Carrères Argument gewinnt nun wieder an Relevanz, da wir den zehnten Jahrestag des Brexit-Referendums begehen, bei dem eine knappe Mehrheit der Wähler im Vereinigten Königreich für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt hatte. Um zu verstehen, wie es zu diesem Ergebnis kam, müssen wir mindestens ein weiteres Jahrzehnt zurückblicken, in die Blütezeit der europäischen Integration.<h3>Trügerischer Höhepunkt europäischer Ambitionen<\/h3>Ab 2004 traten zehn Länder, darunter acht ehemalige kommunistische Staaten, der EU bei – die größte Erweiterung in der Geschichte des Blocks. Der Euro war zwei Jahre zuvor in Umlauf gekommen, und das Schengen-System (visumfreies Reisen) hatte Grenzen geöffnet, die zuvor Völker voneinander getrennt und im Laufe der Geschichte Kriege geschürt hatten. Für eine Generation von Europäern erschienen diese Errungenschaften so selbstverständlich, dass sie als unvermeidlich galten. Es war ein Höhepunkt der europäischen Ambitionen.<BR \/><BR \/>Doch im Nachhinein lässt sich erkennen, dass es auch ein Moment der Gefahr war. Die Finanzkrise von 2008 legte die Anfälligkeit einer gemeinsamen Währung offen, die nicht durch eine politische und fiskalische Union gestützt wurde. Die Osterweiterung stieß frontal auf Russlands revanchistische Agenda, die sich in vollem Umfang zeigte, als Präsident Wladimir Putin 2008 den Einmarsch in Georgien und 2014 in die Ukraine anordnete. Die neue Freizügigkeit lenkte die Aufmerksamkeit auf beunruhigende demografische Veränderungen – ein Thema, das nach den gescheiterten Aufständen des Arabischen Frühlings und der darauf folgenden Flüchtlingskrise im Jahr 2015 auf die Spitze getrieben wurde.<BR \/><BR \/>Vor diesem Hintergrund spielten sich die Brexit-Kampagne und das Referendum ab. Die Fehleinschätzung des britischen Premierministers David Cameron– der glaubte, ein Referendum würde die euroskeptische Tendenz seiner Konservativen Partei im Keim ersticken – ist gut dokumentiert. Doch die Bedingungen, die dies ermöglichten, hatten sich über mehr als ein Jahrzehnt hinweg aufgebaut.<h3>\r\nDer globale Dominoeffekt<\/h3>Was auf die Brexit-Abstimmung folgte, war ein Dominoeffekt, bei dem jede neue globale Zäsur undenkbar schien, bis sie eintrat. Donald Trump wurde noch im selben Jahr zum US-Präsidenten gewählt. Dann kam 2020 die COVID-19-Pandemie, gefolgt von Russlands großangelegter Invasion in der Ukraine Anfang 2022, dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem Krieg im Gazastreifen, Trumps Rückkehr ins Amt des US-Präsidenten sowie dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Jedes Ereignis machte das nächste leichter vorstellbar.<BR \/><BR \/>Dennoch lohnt es sich, darüber nachzudenken, was hätte passieren können, wenn die britischen Wähler beschlossen hätten, in der EU zu bleiben – nicht, um in Nostalgie zu schwelgen, sondern um einzuschätzen, wie zufällig und vom Zufall bestimmt einige der nachfolgenden Ereignisse gewesen sein mögen. Ohne Großbritanniens Beispiel, dass eine große westliche Demokratie bereitwillig beschließen könnte, die Nachkriegsordnung zu demontieren, hätte Trumps Gegnerin von 2016, Hillary Clinton, durchaus bessere Chancen gehabt. Und hätte sie sich durchgesetzt, wäre vieles anders verlaufen.<BR \/><BR \/>Beispielsweise hätte eine Clinton-Regierung die Pandemie offensichtlich auf vorhersehbarere und evidenzbasiertere Weise bewältigt. Und Putin, dem das Spektakel eines sich selbst zerstörenden Westens vorenthalten geblieben wäre, hätte sich möglicherweise davon abhalten lassen, seine großangelegte Invasion anzuordnen.<h3>\r\nTiefe Brüche statt reiner Zufall<\/h3>Doch dies sind bloße Vermutungen, die sich niemals bestätigen lassen. Sie widerlegen auch nicht das Argument der Unvermeidbarkeit. Derselbe kontrafaktische Ansatz lässt die These zu, dass die einschneidenden Ereignisse des vergangenen Jahrzehnts auch dann stattgefunden hätten, wenn Großbritannien in der EU geblieben wäre. <BR \/><BR \/>Schließlich wurden die wachsende Distanz zwischen Amerika und Europa ebenso wie der Aufstieg des Populismus nicht durch den Brexit oder Trump verursacht. Wenn überhaupt, waren die Brüche des Jahres 2016 lediglich Symptome. Der Zusammenbruch der liberalen internationalen Ordnung spiegelt tiefgreifendere strukturelle, wirtschaftliche, kulturelle und generationsbedingte Kräfte wider. Der Brexit schien plötzlich zu geschehen, doch er war wohl schon lange im Entstehen.<BR \/><BR \/>Doch was sagt dies über den wohlwollenden Determinismus aus, der vor einer Generation in Europa vorherrschte? War es eine Illusion zu glauben, dass der Fortschritt in Richtung liberaler Demokratie, Frieden und internationaler Zusammenarbeit natürlich und unvermeidlich sei, angesichts der Tatsache, dass diese edlen Ideale in Persönlichkeiten wie Putin und Trump ihren Gegenspieler fanden?<h3>\r\nAlternative Geschichtsschreibung als Machtinstrument<\/h3>Zugegeben, auch die kontrafaktische Geschichtsschreibung passt gut ins Spielbuch der Autokraten. Putin rechtfertigte seinen Einmarsch in die Ukraine, indem er die Geschichte umschrieb und zu dem Schluss kam, dass die ukrainische Nation nie existiert habe. In ähnlicher Weise stürmten am 6. Januar 2021 Trumps Anhänger das US-Kapitol, um die Geschichte der Wahl 2020 umzuschreiben. <BR \/><BR \/>Und in Trumps zweiter Amtszeit ist die alternative Geschichtsschreibung zu einer Regierungsmethode geworden: Unwahrheiten werden als Fakten präsentiert, das Ungeheuerliche wird normalisiert, und das Surreale wird zur Politik. Weit davon entfernt, ein Akt der Rebellion zu sein, kann die kontrafaktische Geschichtsschreibung der Ausübung roher Macht dienen.<BR \/><BR \/>Doch wenn kontrafaktische Geschichte durch eine Intoleranz gegenüber dem Unvermeidlichen motiviert ist, lautet die Lehre der letzten zehn Jahre vielleicht, dass wir unsere eigene Geschichte zurückerobern müssen. Wir sind es, die die Rebellion aufgegeben haben – unsere eigene Fähigkeit, positive Kontingenzen zu schaffen – und den Niedergang des Westens fatalistisch hingenommen haben. Wir könnten es auch anders machen.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/><BR \/>Fabrizio Tassinari ist Gründungsdirektor der School of Transnational Governance am Europäischen Hochschulinstitut und Autor von „The Pursuit of Governance: Nordic Dispatches on a New Middle Way “ (Agenda Publishing, 2021).