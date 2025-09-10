<b>von Ian Bremmer, Gründer und Präsident der Eurasia Group und GZERO Media<\/b><BR \/><BR \/>Die Fotos des chinesischen Präsidenten Xi Jinping an der Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des nordkoreanischen Führers Kim Jong-un bei der Parade zum Tag des Sieges in Peking sollten nicht mit einer neuen Weltordnung verwechselt werden. Xi ist nicht in der Lage, eine solche anzuführen. Aber er sieht ein globales Führungsvakuum, und das will er ausnutzen.<BR \/><BR \/>Die eigentliche Geschichte der letzten Woche war nicht das militärische Gerät, das über den Platz des Himmlischen Friedens rollte. Es war die Gästeliste des vorangegangenen Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), des größten seit Gründung der Organisation im Jahr 2001. <BR \/><BR \/>Angesichts eines unilateralistischen Weißen Hauses, dessen Politik sich so schnell ändert wie die Laune von US-Präsident Donald Trump, kamen mehr als zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt – überwiegend aus Asien und dem globalen Süden - nach Tianjin, die eines gemeinsam hatten: den Wunsch, sich von den Vereinigten Staaten abzuwenden.<BR \/><BR \/>In der, wie ich es nenne, „G-Null-Welt“ – in der kein Land willens und in der Lage ist, globale Regeln festzulegen, und in der die USA zunehmend nicht nur als unberechenbar, sondern auch als unzuverlässig angesehen werden – ist die Prämie für Optionalität in die Höhe geschossen. Die Unterscheidung zwischen Unberechenbarkeit und Unzuverlässigkeit ist wichtig. Unvorhersehbarkeit kann taktisch nützlich sein, wenn es darum geht, Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen und Verbündete dazu zu bewegen, mehr zu tun.<BR \/><BR \/>Die NATO ist heute stärker als vor Trumps Amtsantritt, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass seine Unberechenbarkeit (zusammen mit Putins groß angelegtem Einmarsch in der Ukraine) die Europäer dazu veranlasst hat, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen und dem Bündnis zwei neue Mitglieder beizutreten. Aber Unzuverlässigkeit hat den gegenteiligen Effekt und veranlasst alle - auch Freunde - dazu, sich abzusichern.<BR \/><BR \/>In den Bereichen Handel, Technologie und Sicherheit hat Trump weitreichende Zölle verhängt, sich aus formellen Abkommen zurückgezogen und selbst enge Verbündete zu Verhandlungen über enge Transaktionen gedrängt. Kurzfristig gehen die Länder in die Defensive, indem sie dem Weißen Haus Zugeständnisse machen – hier einseitige Zugeständnisse, dort Ausnahmen von den Zöllen – , um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Aber sie suchen auch nach Alternativen – neue Handelsbeziehungen, Finanzinfrastrukturen und Lieferketten – , um die langfristige Abhängigkeit von Änderungen der US-Politik zu verringern.<BR \/><BR \/>China hat dies zur Kenntnis genommen und präsentiert sich als ruhige Hand, die sich dem Multilateralismus, langfristigen Vereinbarungen und der „Nichteinmischung“ verpflichtet fühlt. In Tianjin war diese Botschaft eindeutig: Wir werden uns an unsere Vereinbarungen halten, die USA nicht. Die Botschaft kommt an, und zwar nicht, weil andere glauben, dass China sich plötzlich in einen wohlwollenden Hegemon verwandelt hat, sondern weil es der einzige Akteur ist, der über die Größe und die politische Konsistenz verfügt, um eine langfristige Absicherungsstrategie zu verankern, nachdem die USA unzuverlässig geworden sind.<BR \/><BR \/>Xi nutzte den SCO-Gipfel, um eine auf Souveränität ausgerichtete multipolare Alternative zur westlich geführten Ordnung zu propagieren, Trumps „einseitige Zwangsmaßnahmen“ zu kritisieren und eine neue Global-Governance-Initiative zu seinen Markenplattformen hinzuzufügen. Die gemeinsame Erklärung des Gipfels spiegelte seine Aussagen wider, und die Mitglieder einigten sich darauf, eine weitere Entwicklungsbank zu gründen, um Transaktionen in nationalen Währungen anstelle des Dollars zu erleichtern. Während diese Ergebnisse vorhersehbar bescheiden ausfielen, waren sie optisch sehr wirkungsvoll: Selbst Regierungen, die Chinas globale Vision nicht unbedingt teilen und lieber mit Amerika zusammenarbeiten würden, suchen nach Möglichkeiten, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.<BR \/><BR \/>Indien ist das folgenreichste Beispiel. Premierminister Narendra Modi besuchte China zum ersten Mal seit sieben Jahren und traf Xi (und Putin) in Tianjin zu einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen den USA und Indien immer feindseliger und unbeständiger werden. Während sich das Tauwetter mit China seit letztem Herbst leise anbahnte, veranlasste ein persönliches Zerwürfnis mit Trump, der indische Exporte in die USA mit einem Zoll von 50 Prozent belegt hat, Modi zu einer stärkeren Absicherung. Indien signalisiert, dass es über Optionen verfügt, die ihm helfen, dem Druck der USA standzuhalten.<BR \/><BR \/>Natürlich wird China die USA nicht als Indiens wichtigster strategischer, wirtschaftlicher und technologischer Partner ersetzen. Indien und China bleiben strategische Gegner mit Grenzstreitigkeiten und konkurrierenden Interessen in ganz Südasien - von Bangladesch und Tibet bis zu den Malediven - und die Stimmung in der indischen Öffentlichkeit gegenüber China ist nach wie vor ungünstig.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus sorgen Chinas enge Sicherheitsbeziehungen zu Pakistan ebenso wie Indiens sich vertiefende Beziehungen zu Japan und den Philippinen weiterhin für gegenseitiges Misstrauen. Modi besuchte Japan, bevor er in Peking ankam, und ließ Xis Militärparade ausfallen. Indien war das einzige SOZ-Mitglied, das sich weigerte, Chinas Gürtel- und Straßeninitiative im Kommuniqué des Gipfels zu unterstützen, und damit signalisierte, dass es seinen Beziehungen zum Westen nach wie vor Priorität einräumt. So positiv das Tauwetter zwischen Indien und China für die globale Stabilität auch sein mag, es wird eng und opportunistisch bleiben. Es wird einige selektive wirtschaftliche Lockerungen und eine vorsichtige Deeskalation der Grenzen geben, aber keinen strategischen Schwenk.<BR \/><BR \/>Auch die SCO wird durch die Unzuverlässigkeit der Amerikaner zwar geringfügig gestärkt, aber nicht zu einem von China geführten Äquivalent der NATO oder der G7 gemacht. Obwohl China in der vergangenen Woche eine beeindruckende Einberufungskraft an den Tag legte, bleibt seine Fähigkeit, kollektive Maßnahmen zu ergreifen, begrenzt. Seine globalen Initiativen in den Bereichen Sicherheit, Entwicklung und künstliche Intelligenz deuten darauf hin, dass es besser darin ist, sich zu profilieren als konkrete Ergebnisse zu erzielen. Die SCO ist über ihren ursprünglichen Auftrag der Terrorismusbekämpfung und des Klimaschutzes hinausgewachsen, hat aber noch kein verbindendes Ziel gefunden. Es handelt sich um einen weitläufigen Club, dessen unterschiedliche Interessen - von der indisch-pakistanischen Feindschaft bis zum zentralasiatischen Misstrauen gegenüber Moskau - die Koordinierung oberflächlich halten werden.<BR \/><BR \/>Auf diplomatischer Ebene bleibt China immer noch konsequent unter seinem wirtschaftlichen Gewicht. In Konflikten jenseits seiner Nachbarschaft bleibt sein Handeln hinter seiner Rhetorik zurück. Die SOZ wird zwar lauter werden, aber in den wichtigsten Sicherheitsfragen nicht mehr Gewicht haben. Sie wird in absehbarer Zeit keinen Einfluss auf die Ukraine oder Gaza haben.<BR \/><BR \/>Dennoch könnte die schrittweise Schaffung neuer globaler Leitungen – einschließlich einer neuen SCO-Bank (wenn sie gut finanziert ist), die neben der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank und der Neuen Entwicklungsbank der BRICS agiert, einer stärkeren Abrechnung mit nationalen Währungen, Anti-Sanktionsmechanismen und einer stärkeren Süd-Süd-Koordination – auf lange Sicht von Bedeutung sein. Dies sind kleine Schritte, aber sie werden die Diversifizierung weg von den USA im Laufe der Zeit erleichtern und später schwerer rückgängig zu machen sein. Der amerikanische Unilateralismus hat die Kosten einer übermäßigen Abhängigkeit unmissverständlich vor Augen geführt und China eine offensichtliche Chance eröffnet. Es braucht nur einen einfachen Kontrast zu präsentieren: Wir sind wenigstens konsequent. In einer G-Null-Welt zählt das mehr als Perfektion.<BR \/><BR \/>Für die USA liegt die Lösung auf der Hand: Werden Sie wieder ein verlässlicher Partner. Verzichten Sie darauf, Verbündete mit überraschenden Zöllen zu belegen und sich aus mühsam ausgehandelten Verträgen zurückzuziehen, und zeigen Sie mehr Konsequenz bei Verpflichtungen, die einen Nachrichtenzyklus überdauern. Bis dahin wird das Streben anderer Länder nach Optionalität weitergehen, und der Schwerpunkt der Welt wird sich weiter nach Osten verlagern.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Ian Bremmer, Gründer und Präsident der Eurasia Group und GZERO Media, ist Mitglied des Exekutivausschusses des hochrangigen UN-Beratungsgremiums für künstliche Intelligenz.