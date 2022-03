Warum Impfverweigerer jetzt unliebsame Post bekommen

Über 26.000 Südtiroler im Alter von 50 Jahren und darüber waren am 31. Jänner nicht gegen Corona geimpft – und das hat Folgen. Sie werden voraussichtlich in den nächsten Tagen und Wochen Post bekommen, mit der manche von ihnen vielleicht gar nicht mehr gerechnet haben.

Impfverweigerern drohen Konsequenzen: Was das konkret bedeutet, steht in einem Brief, der demnächst verschickt wird. Shutterstock - Foto: © Shutterstock