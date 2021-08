Warum sich Taliban und Islamischer Staat bis aufs Blut bekämpfen

Sie hätten vieles gemeinsam: Beide Organisationen berufen sich auf den Islam, beide sind militant, bekannt für ihre Grausamkeit und sie hassen die westlichen Werte. Trotzdem sind Taliban und Islamischer Staat (IS) zutiefst verfeindet, wie sich derzeit in Afghanistan zeigt. Was steckt dahinter?