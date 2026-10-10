<b>von Ian Buruma<\/b><BR \/><BR \/>Es gibt eine Menge Gründe, warum die damalige US-Vizepräsidentin und demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris vor zwei Jahren die US-Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump verlor. Ihr Wahlkampf begann zu spät. Sie erbte eine Menge Wut auf US-Präsident Joe Biden. Und Trump ist ein begabter Demagoge, der es versteht, angstgetriebene Wut und Feindseligkeit auszunutzen.<BR \/><BR \/>Doch wurde Harris, eine Frau dunkler Hautfarbe, auch durch die amerikanische Front eines Kulturkriegs beschädigt, der die Politik mehrerer westlicher Demokratien neu geprägt hat. Obwohl sie sich sorgfältig bemühte, Rassenthemen auszuweichen, und sich auf die Wirtschaft konzentrierte, verbanden viele Menschen – oft unter dem Einfluss rechter Medien – sie mit „progressivem“ Aktivismus in Bezug auf Rasse, Geschlecht und sexuelle Identität. Dies machte es den Republikanern leicht, zu behaupten, die Demokraten hätten den Bezug zu den „normalen Amerikanern“ verloren.<h3>\r\nDer Kulturkampf als Wahlfalle<\/h3>Viele Trump-Wähler – darunter auch Frauen und viele Nicht-Weiße – hatten den Eindruck, dass den Demokraten Transgender-Rechte wichtiger seien als Arbeitsplätze in den Rustbelt-Städten von Ohio. Das war womöglich unfair; das Establishment der Demokratischen Partei war nicht gerade eine Hochburg des „woken“ Aktivismus. Es stimmt jedoch, dass die Demokraten seit den 1960er Jahren bei Wählern aus der Arbeiterschaft stetig an Unterstützung verloren haben.<BR \/><BR \/>Kulturelle und soziale Themen wie Antirassismus, die Rechte von Homosexuellen und Feminismus sprachen die gebildeten Eliten in den Großstädten der Küsten an, nicht so sehr jedoch die Wähler auf dem Lande und in den im Niedergang begriffenen Industriestädten. Dem Rechtspopulismus gelang es, viele dieser Menschen zur Republikanischen Partei hinüberzuziehen – zum Nachteil der Demokraten.<h3>\r\nRückzug liberaler Institutionen<\/h3>Seit Trump für eine zweite Amtszeit gewählt wurde, haben viele liberale Institutionen in den USA versucht, sich vom Kulturkampf zu distanzieren. Universitäten fuhren Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt auf ihren Campus drastisch zurück oder stellten sie sogar komplett ein. Einige liberale Medien gaben dem Druck der Trump-Regierung nach, kritische Berichterstattung und kritische Unterhaltungsangebote einzuschränken. CBS News, das dazu beigetragen hatte, Senator Joseph R. McCarthys Verfolgung von Menschen wegen angeblicher Verbindungen zum Kommunismus zu stoppen, vollzog unter seiner neuen Chefredakteurin Bari Weiss eine scharfe Rechtswende.<BR \/><BR \/>Zugegebenermaßen vertreten einige demokratische Politiker nach wie vor extreme Ansichten, die viele Wähler abschrecken. So forderte die Kongresskandidatin Darializa Avila Chevalier, Tochter dominikanischer Einwanderer, in alten Social-Media-Beiträgen die Abschaffung von Gefängnissen, Grenzen und Polizei und äußerte sich abfällig über interrassische Beziehungen zwischen weißen Frauen und schwarzen sowie arabischen Männern. Später bereute sie, diese Ansichten gepostet zu haben, und löschte ihren Account.<BR \/><BR \/>Im Gegensatz dazu wurde Zohran Mamdani, der wie Avila Chevalier dem demokratisch-sozialistischen Lager angehört, vor allem deshalb zum Bürgermeister von New York City gewählt, weil er sich weigerte, sich auf solche provokativen Themen einzulassen. Stattdessen konzentrierte er sich auf sein Versprechen, das Leben in der Stadt wieder bezahlbar zu machen.<h3>\r\nMAGA-Radikalismus im Weißen Haus<\/h3>Tatsächlich sind Avila Chevaliers Ansichten nicht extremer als jene, die von führenden Mitgliedern der Trump-Regierung geäußert wurden. Hochrangige MAGA-Politiker haben den Kulturkrieg noch verschärft und bestrafen amerikanische Institutionen – von Museen bis hin zu Universitäten – systematisch nicht nur dafür, dass sie Programme zur Förderung von Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Inklusion (DEI) umsetzen, sondern auch dafür, dass sie einfach nur die Auffassung vertreten, dass ethnische und religiöse Vielfalt erstrebenswert sei. Tausende Bücher, die nicht mit den Vorurteilen der MAGA-Bewegung übereinstimmen – darunter Das Tagebuch der Anne Frank –, werden derzeit aus den Bibliotheken öffentlicher Schulen entfernt.<BR \/><BR \/>Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, Trumps wichtigster Berater in Fragen der Einwanderungspolitik, unterstützt aktiv die Verbreitung von Verschwörungstheorien, laut denen Weiße durch Nicht-Weiße „ersetzt“ würden. Gemeinsam mit anderen aus der MAGA-Bewegung hat er Einwanderer als Kriminelle und Vergewaltiger diffamiert und die Abschiebung von Hunderttausenden Menschen, darunter Tausenden von Kindern, durch schwer bewaffnete und schlecht ausgebildete Mitarbeiter der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) organisiert.<BR \/><BR \/>Die einzigen Einwanderer, denen in Trumps zweiter Amtszeit ein herzlicher Empfang zuteilwurde, sind weiße Südafrikaner, Opfer eines imaginären „Völkermords“. Der selbsternannte „Kriegsminister“ der USA, Pete Hegseth, hat Frauen und Schwarze aus den höchsten militärischen Rängen entlassen und Transgender vom Militärdienst ausgeschlossen. Wörtlich äußerte Hegseth: „Keine Fetten, keine Transen, keine Bärtigen, keine Spinner, keine Weicheier, keine Radikalen.“<h3>\r\nSchadet der Extremismus den Republikanern?<\/h3>Die Frage ist nun, welcher Partei der kulturkämpferische Extremismus mehr schaden wird. Umfragen deuten darauf hin, dass der MAGA-Fanatismus außerhalb von Trumps treuer Anhängerschaft womöglich nicht besonders gut ankommt. Hispanische und sogenannte unabhängige Wähler scheinen der Republikanischen Partei bei den Zwischenwahlen im November den Rücken zu kehren. Während demokratischer Aktivismus oft auf Verachtung stieß, hat die MAGA-Politik Angst und Abscheu ausgelöst. Eine Gallup-Umfrage vom Juni ergab, dass 73 Prozent der Erwachsenen in den USA nach wie vor der Meinung sind, dass die Einwanderung gut für das Land sei, während nur 21 Prozent sie für schlecht halten.<BR \/><BR \/>Die Republikaner stecken auch aus Gründen in Schwierigkeiten, die nichts mit dem Kulturkrieg zu tun haben: dem endlosen, fruchtlosen und sehr teuren Krieg im Iran sowie Trumps Narzissmus und den riesigen Vermögen, die die Familie des Präsidenten und seine Kumpane angehäuft haben. Wenn einige Wähler 2024 noch glaubten, die Demokraten seien mehr mit Fragen von Rasse und Geschlecht beschäftigt als mit dem Verlust von Industriearbeitsplätzen, könnten nun noch viel mehr Wähler das Gefühl haben, dass der Präsident mehr daran interessiert sei, seinen Namen auf öffentliche Gebäude zu setzen, als die nationale Sicherheit zu gewährleisten.<h3>\r\nDer Ausweg für die Demokraten<\/h3>All dies deutet darauf hin, dass die Demokraten das Glück haben könnten, im November mitanzusehen, wie sich Trumps Republikanische Partei selbst zerstört. Doch reicht es nicht aus, dass die Republikaner von innen heraus zerfallen; die Demokraten müssen den Menschen auch einen Grund geben, Demokratisch zu wählen. Laut einer CNN-Umfrage vom Juli haben nur 30 Prozent der Amerikaner eine positive Meinung von der Demokratischen Partei.<BR \/><BR \/>Statt jedoch dem MAGA-Extremismus mit einem eigenen Kulturkrieg zu begegnen, sollten die Demokraten Mamdanis Beispiel folgen und sich auf die Wirtschaft konzentrieren. Auch wenn die Angriffe der Regierung auf Einwanderer und Minderheiten ungeheuerlich sind, täten die Demokraten gut daran, den Köder nicht zu schlucken. Die Republikaner sind ihr eigener schlimmster Feind. Sollen sie sich ihr Grab selbst schaufeln.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Ian Buruma ist Verfasser zahlreicher Bücher, darunter '45: Die Welt am Wendepunkt (Carl Hanser Verlag, 2015), The Collaborators: Three Stories of Deception and Survival in World War II (Penguin Press, 2023) und zuletzt Spinoza: Freedom’s Messiah (Yale University Press, 2024).