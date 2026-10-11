<b>von Bertrand Badré<\/b><BR \/><BR \/>In der heutigen Welt wird jede neue Partnerschaft zwischen demokratischen Gesellschaften stärker sein, wenn normale Bürger, zivilgesellschaftliche Gruppen, Unternehmen, Universitäten, die Medien und lokale Gemeinschaften eine bedeutende Rolle bei ihrer Gestaltung spielen. Das gilt ganz sicher auch für die Beziehungen zwischen Kanada und Europa, die nun in eine neue Phase eintreten.<BR \/><BR \/>Am 16. September öffnete die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, Kanada die Tür, das erste „assoziierte Mitglied“ der Europäischen Union zu werden. Am folgenden Tag bekräftigte der kanadische Premierminister Mark Carney in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg die Forderung nach einer tieferen Partnerschaft auf der Grundlage „kollektiver Resilienz“.<h3>\r\nEine neue Phase für Kanada und Europa<\/h3>Diese Äußerungen kommen zu einem kritischen Zeitpunkt für die internationale Ordnung. Da Handel, Finanzen, Technologie und Lieferketten mittlerweile zu Instrumenten der Nötigung geworden sind, müssen Demokratien ihre Handlungsfähigkeit wiederherstellen, ihre Partnerschaften diversifizieren und enger mit Ländern zusammenarbeiten, die ihre Grundprinzipien teilen. Doch strategische Übereinstimmung zwischen den Regierungen wird nicht ausreichen. Wenn ein neues Bündnis Bestand haben soll, muss es tief in der Gesellschaft verwurzelt sein.<BR \/><BR \/>Mit anderen Worten: Die Demokratie selbst ist eine strategische Notwendigkeit. Partnerschaften, die von den Bürgern umfassend verstanden, diskutiert und unterstützt werden, sind besser in der Lage, politischen Wandel, Desinformation und Druck von außen zu widerstehen. Ihre Legitimität beruht nicht allein auf Regierungen, die bereits bei der nächsten Wahl abgelöst werden könnten. Gesellschaftliches Eigenverantwortungsbewusstsein und Akzeptanz sind es, die ein institutionelles Abkommen dauerhaft machen. Das eigene tiefe und langjährige Engagement der amerikanischen Öffentlichkeit für die NATO hat die Möglichkeiten von US-Präsident Donald Trump eingeschränkt, das Bündnis auszuhöhlen – trotz seiner ablehnenden Haltung gegenüber der NATO.<h3>\r\nStärke durch gesellschaftliche Verankerung<\/h3>Die gleiche Erkenntnis stand hinter der Gründung der „Europa Power Initiative“, die darauf abzielt, die Fähigkeit der Europäer wiederherzustellen, ihre eigene gemeinsame Zukunft zu gestalten. Wir müssen zivilgesellschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Führungsstärke zu einer treibenden Kraft hinter der europäischen Macht machen. Auf diese Weise werden wir Europa in eine demokratische Macht verwandeln, die in der Lage ist, ihre Souveränität zu bewahren und frei, innovativ und ihren eigenen Werten verpflichtet zu bleiben.<BR \/><BR \/>Carney weist zu Recht darauf hin, dass Souveränität heute Widerstandsfähigkeit erfordert. Keine Demokratie sollte zulassen, dass externe Akteure ihre Entscheidungen diktieren. Die Straßburger Erklärung der „Europa Power Initiative“ vom November 2025 spiegelt eine ergänzende Perspektive wider und argumentiert, dass die Kraft, externem Druck zu widerstehen, nicht bei den Regierungen liegt, sondern bei den Gesellschaften, die sie vertreten. Dieses Prinzip sollte die nächste Phase der Beziehungen zwischen Kanada und Europa prägen.<h3>\r\nEin Bürger- und Demokratiepakt<\/h3>Zu diesem Zweck könnte ein kanadisch-europäischer Bürger- und Demokratiepakt die gesellschaftliche Grundlage für eine dauerhafte strategische Partnerschaft bilden. Der Pakt würde sich auf drei vorrangige Ziele konzentrieren. Das erste wäre die Förderung von Bildung, Forschung und Wissensaustausch. Eine größere Mobilität der Studierenden, gemeinsame Hochschulprogramme, wissenschaftliche Zusammenarbeit und stärkere Forschungsnetzwerke könnten den Nordatlantik schrittweise zu einem wichtigen Zentrum für intellektuelles und bürgerschaftliches Engagement machen.<BR \/><BR \/>Zweitens sollten Kanada und Europa bestrebt sein, durch stärkere Kanäle des demokratischen und kulturellen Austauschs ein gemeinsames Medienökosystem zu entwickeln. Demokratien, die mit Informationsmanipulation, technologischen Umbrüchen, politischer Polarisierung und schwindendem Vertrauen konfrontiert sind, können sich nicht allein auf Regulierung verlassen. Auch Journalisten, kulturelle Einrichtungen, Universitäten und die Zivilgesellschaft benötigen neue Wege der Zusammenarbeit.<BR \/><BR \/>Schließlich sollten die Bürger ein Mitspracherecht erhalten, wenn strategische, wissenschaftliche, industrielle und technologische Entscheidungen getroffen werden. KI, Energie, kritische Mineralien, Verteidigung, Gesundheit und die Arktis sind nicht nur technische politische Themen. Es sind Bereiche, in denen die Entscheidungen, die wir heute treffen, unser soziales, wirtschaftliches und bürgerschaftliches Leben über Jahrzehnte hinweg beeinflussen werden.<h3>\r\nVon Straßburg nach Montreal<\/h3>Glücklicherweise wird es in den kommenden Wochen zahlreiche Gelegenheiten geben, den Grundstein für eine dauerhafte Partnerschaft zwischen Kanada und Europa zu legen. Vom 21. bis 23. Oktober bringt die zweite „Europa Power Conference“ in Straßburg Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kultur zum Thema „Der Mut, Europa zu gestalten“ zusammen. Und nur wenige Tage später, am 29. und 30. Oktober, treffen sich führende Vertreter Kanadas und Europas in Montreal zum EU-Kanada-Gipfel.<BR \/><BR \/>Diese beiden Veranstaltungen sollten nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Carney nutzte seine Rede im September, um die geopolitischen Gründe für eine vertiefte Beziehung darzulegen, und die Teilnehmer in Straßburg werden Vorschläge von Wirtschaftsführern, Forschern, Akteuren aus Kultur und Medien sowie anderen vorbringen. <BR \/><BR \/>Das Ziel besteht nicht darin, die Regierungen durch die Zivilgesellschaft zu ersetzen, sondern der entstehenden Allianz tiefere Wurzeln, größere Legitimität und die Fähigkeit zur Beständigkeit zu verleihen. Der Gipfel in Montreal wird den politischen Entscheidungsträgern dann die Gelegenheit bieten, zu entscheiden, wie weit sie die strategische Partnerschaft vorantreiben wollen.<BR \/><BR \/>Das übergeordnete Ziel sollte nicht darin bestehen, einen geschlossenen westlichen Block zu schaffen. Carney selbst hat sich für ein Bündnis ausgesprochen, das anderen Demokratien offensteht. Kanada und Europa haben die Chance, eine neue Form der internationalen Zusammenarbeit zu demonstrieren – eine, die die Souveränität stärkt, ohne sich abzuschotten, die strategische Kapazität erhöht, ohne die demokratische Legitimität zu schwächen, und die Macht mit Verantwortung verbindet.<BR \/><BR \/>Die Erfolgschancen sind hoch, da sich die Stärken beider Seiten ergänzen. Europa bringt Marktgröße, Forschungskompetenz, industrielle Kapazitäten und jahrzehntelange Erfahrung in den internationalen Beziehungen mit; Kanada steuert strategische Ressourcen, technologisches Know-how und eine zentrale Lage in der Arktis bei.<BR \/><BR \/>Die politische Öffnung ist gegeben: Von der Leyen hat eine „Allianz für die Zukunft“ vorgeschlagen, und Carney hat dieses Vorhaben begrüßt. Eine neue strategische Beziehung nimmt Gestalt an, und die nächste Herausforderung besteht darin, ihr ein demokratisches Fundament zu geben. Zwischen Straßburg und Montreal bietet sich die Gelegenheit, mit dem Aufbau einer Gemeinschaft von Regierungen und strategischen Interessen zu beginnen, die auf einer Beziehung zwischen Gesellschaften basiert, die entschlossen sind, weiterhin selbst über ihre Zukunft zu bestimmen.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/><BR \/>Bertrand Badré, ehemaliger Geschäftsführer und Finanzvorstand der Weltbank, ist Vorsitzender des Beiratsvon Project Syndicate , CEO und Gründer von Blue like an Orange Sustainable Capital sowie Mitbegründer der Europa Power Initiative. Guillaume Klossa ist CEO von T-life, ehemaliger Sonderberater für künstliche Intelligenz bei der Europäischen Kommission und Co-Vorsitzender der Europa Power Initiative.