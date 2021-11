Was erwartet sich Südtirol von der Massenimpfung?

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Dass Südtirol im italienweiten Vergleich mit den Impfungen deutlich hinterherhinkt, ist hinlänglich bekannt. Um diesen Rückstand aufzuholen, wurde einiges versucht: sogenannte Impf-Events, Impfbusse in den Gemeinden oder verschiedene Anreize, um mehr Bürger zum Impfen zu bewegen. Trotz allem liegt die Impfquote in Südtirol nach wie vor deutlich hinter der gesamtstaatlichen – rund 100.000 Südtiroler sind nach wie vor nicht geimpft.Gut kommt hingegen die Booster-Impfung an, also die 3. Impfung für all jene, die schon 2 Corona-Impfungen gemacht haben – so gut, dass es in den vergangenen Tagen immer wieder Beschwerden über die langen Warteschlagen vor den Impfzentren gab - teilweise wird von Wartezeiten von bis zu 2 Stunden berichtet. Auch wird bemängelt, dass es zu wenige Impftermine gebe.Mit einer landesweiten Massenimpfung – vom 10. bis zum 12. Dezember - will der Sanitätsbetrieb dieses Problem nun mit einem Schlag beseitigen: Wir wollen allen Bürgern, die eine Booster-Impfung möchten, diese Booster-Impfung auch ermöglichen, heißt es vom Sanitätsbetrieb. Angeboten werden aber auch Erst-Impfungen, obwohl es vermutlich schwierig werden wird, jene Personen, die sich bis jetzt nicht zu einer Impfung durchringen konnten, dazu zu bewegen, sich doch noch piksen zu lassen.Details zur geplanten Massenimpfung werden im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag vorgestellt. Aber eines scheint klar: Mit der Massenimpfung will die Politik im letzten Moment noch die drohende Überlastung des Gesundheitsbetriebes abwenden und dem Tourismus eine Wintersaison garantieren.

sor