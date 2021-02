Was gilt ab heute? Alle Corona-Regeln auf einen Blick

Einige Geschäfte dürfen wieder aufsperren, für Bars und Restaurants gibt es weitere Einschränkungen und in 4 Gemeinden wird das öffentliche Leben auf ein Minimum heruntergeschraubt: Diese Neuerungen zu den Corona-Maßnahmen (siehe auch Zusammenfassung auf STOL) sind seit heute in Kraft. Welche Regeln gelten also? s+ hat den Überblick – von Maskenpflicht bis Skihütte.