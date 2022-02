Was ist mit den „schwarzen Schafen“

Ab dem heutigen Dienstag greift in Italien die 2G-Pflicht am Arbeitsplatz : Entweder man ist erst kürzlich genesen oder gegen das Coronavirus geimpft.Wer ist aber zuständig für die Kontrolle, ob diese Regel auch wirklich eingehalten wird? Zuallererst der Arbeitgeber selbst, dann die Ordnungskräfte oder die Arbeitsinspektoren. Die Kontrolle der Einhaltung der Regeln obliegt also denselben Personen bzw. Institutionen wie die Einhaltung der 3G-Regel.Bei der 3G-Regel gab es aber immer wieder schwarze Schafe: Arbeitgeber haben nicht kontrolliert, ob ihr Mitarbeiter geimpft, genesen oder getestet sind und nahmen die Strafe bei einer eventuellen Kontrolle in Kauf.Möglich ist dies auch bei der Einhaltung der 2G-Regel. Da die Kontrollen in der Zwischenzeit aber deutlich verschärft wurden und flächendeckend durchgeführt werden, werden es die „schwarzen Schafe“ schwer haben, sagt Arbeitsrechts-Experte Josef Tschöll zu STOL.Laut Zahlen des Sanitätsbetriebes sind in Südtirol rund 10.000 Personen von der 2G-Pflicht am Arbeitsplatz betroffen.In ganz Italien trifft die neue Regelung Hunderttausende Arbeitnehmer Wer von der Impfung befreit ist, lesen Sie hier.

