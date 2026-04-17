<BR \/><BR \/><b>Herr Kommissar, kann man in Europa von einem geordneten Migrationssystem sprechen?<\/b><BR \/>Magnus Brunner: Vor zehn Jahren hat Europa in der Flüchtlingskrise viel Verantwortung übernommen. Es gab aber keine Regeln, kein System und keine Kontrolle. Zehn Jahre nach der Flüchtlingskrise müssen wir sicherstellen, dass wir ein funktionierendes System haben. Heute stehen wir vor einer bedeutenden Reform der europäischen Migrationspolitik - die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), die im Juni 2026 umgesetzt wird. Wir steigern damit die Effizienz der Asylverfahren, stärken den Schutz der Außengrenzen und unterbinden die unkontrollierte Weiterwanderung innerhalb der EU. Wer künftig illegal an unseren Außengrenzen ankommt, wird dort überprüft und dann in europäischen Datenbanken registriert. <BR \/><BR \/><b>Ein wichtiger Eckpfeiler dabei ist das sogenannte Entry-Exit-System...<\/b><BR \/>Brunner: Richtig. Das neue Grenzschutzsystem ersetzt den physischen Passstempel und wurde seit Oktober schrittweise und vor wenigen Tagen, am 10. April, vollständig umgesetzt. Seit Oktober wurden über 50 Millionen Grenzübertritte von Drittstaatsangehörigen mit biometrischen Daten erfasst – davon viele Hunderte Personen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen. So stärken wir unsere Außengrenze und unsere gemeinsame Sicherheit. Gleichzeitig setzen wir auf Migrationsdiplomatie. Europa muss international entschlossener auftreten. Unsere Interessen gegenüber internationalen Partnern sind klar. Wir wollen die illegale Migration reduzieren und Rückführungen erhöhen – unter Wahrung der Menschenrechte. Wir bauen daher entsprechende Partnerschaften gezielt aus.<BR \/><BR \/><b>Welche Rolle spielt hier der Kampf gegen die Schlepperkriminalität?<\/b><BR \/>Brunner: Dies bleibt ein zentraler Bestandteil. Denn wir in Europa müssen darüber entscheiden, wer nach Europa kommen darf und hierbleiben kann – und nicht die Menschenschlepper. Wer kein Recht auf Aufenthalt hat, muss die EU verlassen. Und wir sehen schon heute, dass die europäische Migrationswende wirkt. Die Mitgliedstaaten ziehen an einem Strang. Wir bringen unser europäisches Haus Schritt für Schritt wieder in Ordnung. Die Zahlen zeigen 55 Prozent weniger illegale Migration und ein Drittel weniger Asylanträge innerhalb von zwei Jahren.<BR \/><BR \/><b> Wie wollen Sie das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Kontrollen und in die EU-Migrationspolitik sicherstellen?<\/b><BR \/>Brunner: Wir nehmen die Sorgen der Menschen sehr ernst. Wichtig ist, dass wir die Migrationspolitik so gestalten, dass ein gutes gemeinschaftliches Miteinander möglich ist. Sekundärmigration sowie Kontrollen und Zurückweisungen an den Binnengrenzen sind im Schengen-Raum Ausnahmen. Um davon wieder wegzukommen, braucht es funktionierende Systeme. Genau deshalb ist die europäische Migrationswende so entscheidend. Es geht darum, das Vertrauen Schritt für Schritt zurückzugewinnen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sehen, dass wir das Migrationsgeschehen unter Kontrolle haben. Wir gestalten gemeinsam mit den Mitgliedstaaten eine faire und entschlossene Migrationspolitik. <BR \/><BR \/><b>Ziel des Unmuts der Bürger sind auch die Bezirks- und Landesämter...<\/b><BR \/>Brunner: Die Kommunen brauchen Planbarkeit und Verlässlichkeit. Deshalb müssen wir gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die Kontrolle über das Migrationsgeschehen zurückgewinnen – und genau das erreichen wir mit dem neuen GEAS sowie einer verstärkten Zusammenarbeit mit Drittstaaten. So schaffen wir die Grundlage für eine geordnete und kontrollierte Aufnahme von Schutzsuchenden. Gleichzeitig unterstützen wir Einrichtungen vor Ort mit EU-Mitteln, etwa aus dem Asyl- und Integrationsfonds. Damit fördern wir den Ausbau von Unterkünften und Integrationsmaßnahmen.<BR \/><b><BR \/>Wie kann die Kooperation mit den Transit- und Herkunftsländern der Migrantinnen und Migranten Ihrer Meinung nach gestärkt werden? <\/b><BR \/>Brunner: Wir müssen über unsere gemeinsamen Außengrenzen hinausdenken. Die zentralen Herausforderungen lassen sich nicht allein innerhalb Europas lösen – wir müssen sie gemeinsam mit Transit- und Herkunftsländern angehen. Genau hier setzt unsere verstärkte Migrationsdiplomatie an. Bei Abkommen und Kooperationen mit Drittstaaten jeder Art arbeiten wir daran, dass das Thema Migration grundsätzlich immer mitverhandelt wird. Solide Partnerschaften sind der Schlüssel zu einem funktionierenden System – und sie liefern bereits konkrete Ergebnisse. Ein gutes Beispiel ist die Zusammenarbeit mit den Staaten des Westbalkans. Durch die Angleichung der Visapolitik und den verstärkten Einsatz von Frontex konnten die illegalen Grenzübertritte auf dieser Route seit 2022 massiv reduziert werden – um rund 90 Prozent. Das zeigt, wenn Europa geschlossen handelt und Partnerschaften auf Augenhöhe gestaltet, wirkt es. Auch auf den anderen Routen sehen wir Fortschritte, etwa entlang des Seewegs nach Italien. Durch intensivere Kooperation mit Partnerländern und verstärkte Maßnahmen gegen Schleppernetzwerke sind die Zahlen in diesem Jahr um ein Drittel geringer im Vergleich zum Vorjahr.<BR \/><BR \/><b>Für viele Länder stellen straffällig gewordene Zuwanderer ein großes Problem dar. Was meinen Sie dazu? Welche Lösungen schlagen Sie vor?<\/b><BR \/>Brunner: Was straffällige Personen betrifft, ist meine Position glasklar. Hier braucht es konsequentes Handeln im Interesse der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Wer kein Aufenthaltsrecht hat und zusätzlich straffällig wird, muss die Europäische Union wieder verlassen.<BR \/>Die neue Rückführungsverordnung – die ich sehr früh in meinem Mandat auf den Weg gebracht habe – setzt genau hier an, mit strengeren Vorgaben für straffällig gewordene Personen, etwa Einreiseverboten, erweiterten Haftmöglichkeiten und strafferen Verfahren.<BR \/><BR \/><b>Wenn Menschen auf dem See- oder Landweg ein EU-Land erreichen, wie muss sich das Mitgliedsland verhalten? Wann muss es die Menschen aufnehmen, unter welchen Voraussetzungen können Menschen auch abgewiesen werden?<\/b><BR \/>Brunner: Die Asylreform bringt neue, verbindliche Regeln an unseren Außengrenzen. Wenn Menschen die Europäische Union erreichen, ist der erste Schritt künftig immer derselbe - ein verpflichtendes Screening. Das bedeutet Gesundheits- und Sicherheitsüberprüfungen sowie eine vollständige biometrische Registrierung. Jeder, der ankommt, wird also erfasst. Auf dieser Basis wird dann rasch entschieden, welches Verfahren zur Anwendung kommt. Personen mit geringer Aussicht auf Asyl kommen in ein beschleunigtes Asylverfahren direkt an der Außengrenze. Wird kein Schutzanspruch festgestellt, folgt unmittelbar das Rückkehrverfahren. Für Personen mit realistischer Schutzperspektive gilt das reguläre Asylverfahren – denn wer tatsächlich Schutz braucht, erhält diesen auch.<BR \/><BR \/><b>Das Dublin-Abkommen scheint in der Praxis immer wieder zu Konflikten zu führen. Ist dieses System aus Ihrer Sicht noch tragfähig?<\/b><BR \/>Brunner: Das Dublin-System ist ein wichtiger Eckpfeiler des Europäischen Asylsystems. Es stellt sicher, dass immer nur ein Mitgliedstaat für einen Asylantrag zuständig ist. Wenn ein Asylwerber dennoch weiterwandert, wird diese Person in den zuständigen Mitgliedstaat zurückgeführt. Es ist richtig, dass Dublin in den letzten Jahren nicht immer gut funktioniert hat. Es fehlte an politischer Einigkeit unter den Mitgliedstaaten. Die europäische Migrationswende hat nun dazu geführt, dass die Mitgliedstaaten wieder stärker politisch an einem Strang ziehen. Das Dublin-System wird daher künftig sicher wieder besser funktionieren.<BR \/><b><BR \/>Viele Menschen kommen ohne Papiere. Was genau geschieht in solchen Fällen?<\/b><BR \/>Brunner: Die Person wird im Screening erfasst. Das bedeutet, Fingerabdrücke werden abgenommen. So können wir feststellen, ob bereits in einem anderen Mitgliedstaat ein Asylantrag gestellt wurde oder eine irreguläre Einreise erfolgt ist. Das Fehlen von Dokumenten bleibt nicht folgenlos. Es erschwert die Verfahren und kann – je nach Einzelfall – die Glaubwürdigkeit der Angaben beeinflussen. Wer die Behörden bewusst täuscht, Dokumente zurückhält oder mitunter zerstört, muss mit Konsequenzen rechnen, etwa beschleunigten Verfahren und Haft. Missbrauch darf sich nicht auszahlen.<BR \/><BR \/><b>Was sind denn die nächsten Schritte für die europäische Migrationspolitik?<\/b><BR \/>Brunner: Wir verfolgen den Weg der europäischen Migrationswende konsequent weiter. Im Jänner haben wir eine europäische Migrationsstrategie vorgelegt. Dabei haben wir drei klare Ziele definiert, nämlich illegale Migration wirksam zu verhindern, Schutzbedürftigen Schutz zu gewährleisten und mehr Fachkräfte und Talente in die EU zu holen. Konkret bedeutet das: Aktive Migrationsdiplomatie, starker Schutz der Außengrenzen, ein solides Migrationssystem und konsequente Rückführungen.