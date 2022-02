Wasserknappheit in der Gemeinde Truden

In der Gemeinde Truden herrscht Wasserknappheit. „Aufgrund der geringen Niederschläge in letzter Zeit, herrscht in der Gemeinde Truden Wasserknappheit. Die Gemeindeverwaltung bittet um einen besonnenen Umgang mit dem Gut Wasser und wo es möglich ist sollte der Wasserverbrauch eingeschränkt werden“, so Gemeindereferent Martin Busin.