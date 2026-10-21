Wegen 300 oder 500 Euro würde sich kein Vermieter groß Gedanken machen, meinte Dominik Oberstaller. Der Präsident des Gemeindenverbandes lehnte mit dieser Begründung das Angebot des Landes, die Immobiliensteuer zu senken und den Gemeinden die Mindereinnahmen zu ersetzen, glattweg ab.<BR \/><BR \/>Vor Wochen indes hatte der Landeshauptmann erklärt, Kindergartengebühren von etwa 100 Euro seien kaum der Rede wert, ergo bringe deren Abschaffung und eine Übernahme der Kosten durch das Land wenig.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76822949_quote" \/><BR \/><BR \/>300 Euro da, 100 Euro hier – wer glaubt, die Bürgerinnen und Bürger spürten das ohnehin nicht, irrt, und zwar gewaltig.<BR \/><BR \/>Fakt ist, dass die Politik bei den hohen Lebenshaltungskosten so gut wie nichts ausrichten kann, und dort, wo sie es könnte, will sie wegen der scheinbar zu geringen Summen nicht eingreifen. Das verstehe, wer wolle.<BR \/><BR \/>In Zeiten wie diesen ist jede Entlastung gefragt, und je einfacher sie vonstattengeht, umso besser. Darüber sollten unsere Volksvertreter unbedingt noch einmal nachdenken! <BR \/><BR \/> <a href="mailto:elmar.pichlerrolle@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">elmar.pichlerrolle@athesia.it<\/a>