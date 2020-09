Wegen Unwetter: Rettungsschiff „Alan Kurdi“ ankert vor Sardinien

Das Schiff werde in wenigen Stunden den Hafen von Arbatax auf Sardinien erreichen, teilten die Betreiber mit Sitz in Regensburg am Donnerstagmorgen im Internet mit. Dort erhalte die „Alan Kurdi“, die mit 125 geretteten Migranten an Bord ursprünglich auf dem Weg ins französische Marseille war, Wetterschutz. Nach Angaben der Betreiber hatten die italienischen Behörden das Schiff am Dienstag nach 5 Tagen kontaktiert.Die Helfer hatten die Bootsmigranten bereits vor einigen Tagen vor der libyschen Küste aufgenommen. Am vergangenen Wochenende hatte das Schiff die italienische Insel Lampedusa erreicht, erhielt dort aber keine Genehmigung, die Menschen an Land zu bringen. Nach Angaben von Sea-Eye lehnte auch Malta die Bitte um Aufnahme ab, weshalb die „Alan Kurdi“ schließlich Kurs auf Marseille nahm.Die Seenotrettung im Mittelmeer ist ein umstrittenes Thema. Italien und Malta lassen gerettete Migranten oft Tage oder Wochen auf Schiffen ausharren, ehe ihnen die Einfahrt in einen Hafen erlaubt wird.

apa/dpa