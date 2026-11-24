Wer die Weideprämie beantragen will, muss das Ansuchen ab 2027 vor dem Auftrieb der Tiere auf die Alm einreichen. Als allgemeiner Antragsschluss gilt künftig der 31. Mai. Werden die Tiere früher aufgetrieben, muss auch der Antrag früher gestellt werden. Die Landesregierung hat die neuen Regeln am 20. November auf Vorschlag von Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher beschlossen.<BR \/><BR \/><BR \/>„Mit der Weideprämie unterstützen wir die Almhaltung von Rindern und Pferden im Sinne des Tierwohls“, betont Landesrat Walcher: „Die Weideprämie hat sich heuer als großer Erfolg erwiesen und soll auch künftig wichtige Anreize für die Bewirtschaftung unserer Almen schaffen. Die neuen Regeln schaffen Klarheit: Der Antrag muss vor dem Almauftrieb gestellt werden. Die Prämie von 200 Euro je Großvieheinheit bleibt unverändert.“ <BR \/><BR \/><BR \/>Damit endet die Übergangsregelung des ersten Antragsjahres. Aufgrund der Umstellung der Landestierdatenbank auf die staatliche Viehdatenbank (BDN – Banca Dati Nazionale, VetInfo) konnten Anträge heuer ausnahmsweise auch nach dem Almauftrieb eingereicht werden. Die Umstellung ist inzwischen abgeschlossen. Ab dem nächsten Jahr muss der Antrag daher vor Beginn der geförderten Tätigkeit gestellt werden, um den im EU-Beihilfenrecht vorgesehenen Anreizeffekt sicherzustellen. Anspruchsberechtigte und finanzielle Auswirkungen auf den Landeshaushalt bleiben unverändert.<BR \/><BR \/><BR \/>Antragsteller und Almbetreiber bleiben dafür verantwortlich, die Tierregistrierungen während der Almsaison zu überprüfen und die korrekte Erfassung aller aufgetriebenen Tiere im Almregister sicherzustellen.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Antragskampagne 2027 beginnt voraussichtlich am 1. März. Über die neuen Vorgaben und den Antragsschluss am 31. Mai werden die Bäuerinnen und Bauern rechtzeitig über die vorgesehenen Informationskanäle informiert.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Weideprämie gleicht Einkommensverluste und zusätzliche Kosten der Almweidehaltung aus. Im ersten Anwendungsjahr erhielten 4740 Antragstellerinnen und Antragsteller insgesamt rund 6,62 Millionen Euro. Auf rund 1400 Almen wurden 43.930 Tiere gemeldet: 42.260 Rinder und 1670 Pferde.<BR \/><BR \/><BR \/>Für die Berechnung der Förderung wurden 33.100 Großvieheinheiten anerkannt, davon 31.950 für Rinder und 1150 für Pferde.