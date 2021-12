Weihnachten heuer und im Vorjahr: die Unterschiede

Was den Einzelhandel betrifft, so betonte hds-Präsident Philipp Moser vor einigen Tagen gegenüber STOL , dass „die Stimmung unter den Einzelhändlern aktuell sehr viel besser ist als vor einem Jahr“. Es sei alles entspannter heuer. „Kein Wunder, der Handel darf wieder arbeiten, das ist für viele die Hauptsache, dementsprechend zufrieden sind die allermeisten“, so Moser.Auch wenn die italienische Regierung die Corona-Regeln verschärfen will, so gibt es heuer mehr Freiheiten als im Vorjahr, als ganz Italien und damit auch Südtirol nach Weihnachten in einen Lockdown versetzt worden ist.Die Skigebiete sind offen, die Touristen im Land und auch die Gastronomie kann, im Gegensatz zum Vorjahr, ihr Gäste bewirten.

stol