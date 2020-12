Weihnachten in Südtirol: So sind die Einreisebestimmungen

„Ich habe vor wenigen Minuten einen Anruf von Gesundheitsminister Roberto Speranza erhalten“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher, „Südtirol ist nun – wie zu erwarten – laut staatlichem System orange eingestuft.“Das beinhalte Regeln im Bereich der Bewegungsfreiheit. Allerdings: „Für uns ändert das vorerst nichts. Wir haben ja bereits mit einer Landesverordnung vieles vorgezogen und haben Regelungen, die dem entsprechen und teilweise sogar etwas darüber hinausgehen. Es gilt weiterhin die Verordnung des Landes: Ab heute gibt es wieder die allgemeine Bewegungsfreiheit in Südtirol, man muss untertags keine Eigenerklärung mitführen. Bars und Restaurants sind bis 18 Uhr geöffnet, der Handel ist ebenfalls geöffnet. Man arbeite darauf hin, dass Südtirol vom Staat auch offiziell als gelbe Region eingestuft werden könne. Aber: Die Einstufung sei das eine, die Zahlen das andere. Die einschneidenden Maßnahmen der letzten Wochen und das Screening hätten ihre Wirkung gezeigt.„Die Zahlen sinken, wenn auch langsam. Doch das Virus ist noch unter uns. Es braucht weiterhin die Anstrengung aller Menschen in diesem Land“, sagte der Landeshauptmann. Soziale Kontakte seien weiter zu vermeiden, die AHA-Regeln einzuhalten. „Es ist einfach noch nicht die Zeit für Feierlichkeiten und Feste“, sagte der Landeshauptmann. Es sei im Interesse aller, die Infektionszahlen weiter zu drücken.Mit Spannung erwartet waren Bestimmungen zur Einreise nach Südtirol aus dem Ausland. Der Landeshauptmann informierte über jene, die der Staat bisher vorsieht.In orange Zonen, wie Südtirol es ist, ist nur aus notwendigen Gründen (Arbeit, Studium, Gesundheit oder andere Dringlichkeiten) eine Einreise möglich, eine Eigenerklärung ist mitzuführen. „Lebenspartner zu treffen gehört bisher nicht zu diesen dringlichen Ausnahmen“, erklärte der Landeshauptmann. Allerdings habe der Staat in diesem Punkt nachgebessert.ist bei der Einreise aus den EU-Ländern, der Schweiz und Großbritannien nach Südtirol ein PCR- oder Antigentest vorzuweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zusätzlich benötigt man eine Eigenerklärung und die Anmeldung im Online-Formular des Zivilschutzes, um sich beim Sanitätsbetrieb zu registrieren. In diesem Zeitraum braucht es keinen spezifischen Grund für die Einreise; der negative Test genügt.gibt es eine strengere Regelung: In diesem Zeitraum ist die Einreise aus diesen Ländern, die nicht wegen Arbeit, Studium oder anderer Dringlichkeiten erfolgt, nur möglich, wenn man sich anschließend in Quarantäne begibt. Aber es sind Ausnahmen vorgesehen: Auch der Besuch der eigenen Kinder und der Besuch der Lebenspartner zählt dann dazu. „Italien hat hier nachgebessert“, sagte Kompatscher. Auch hier müsse ein negativer Test vorliegen, der nicht älter als 48 Stunden sei.Lockerungen seien keine Frage des politischen Willens, mahnte der Landeshauptmann. „Die Zahlen sind inzwischen zwar gesunken, aber laut Einschätzung des Robert-Koch-Instituts sind wir immer noch Risikogebiet.“ Anlass zur Hoffnung gebe, dass die allermeisten Südtiroler vorsichtig seien. „Dann werden wir auch eine Situation entwickeln, wo weitere Maßnahmen möglich sind.“

kn/vs