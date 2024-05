Weil der Mensch schuld ist

[email protected]

Wenn er nicht richtig erzogen ist, falsch gehalten und behandelt wird, kann aus dem sanftesten Vierbeiner eine Kampfmaschine werden. Wahr ist aber auch, dass einige Rassen eher dafür prädestiniert sind. Verboten sind die wenigsten. Auch deshalb ist ein Führerschein für Hunde längst überfällig. Inklusive strenger Prüfung. Anderswo gibt es so was ähnliches bereits. Aber hierzulande redet kaum jemand darüber. Unsere Politiker diskutieren lieber monatelang über Hundehäufchen und die verräterische DNA darin. So etwas nenne ich dann Kack!----------------------