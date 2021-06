Weiße Zonen und Ausgangssperre: Das gilt ab heute

Nach Sardinien, Friaul-Julisch-Venetien und Molise gelten nun auch Ligurien, Venetien, Umbrien und die Abruzzen als niedrigste Risikozone ein. Für die Menschen dort heißt das keine nächtliche Ausgangssperre mehr und nur noch 2 grundsätzliche Einschränkungen: Masken und Abstand. Allerdings sind Diskotheken auch in den weißen Zonen geschlossen und auch private Feiern sind noch Beschränkungen unterworfen.Am 14. Juni werden auch die Lombardei, Latium, Piemont, Apulien, Emilia Romagna und die Provinz Trient weiß, während am 21. Juni – dem Tag, an dem sich Italien gänzlich von der Ausgangssperre verabschieden kann – Sizilien, Marken, Toskana, Kalabrien, Kampanien und Südtirol an der Reihe sind. Aosta wird erst am 28. Juni von gelb auf weiß wechseln.

